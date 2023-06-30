Про це інформує кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Європейська рада вирішила продовжувати термін російським санкціям ЄС на 6 місяців", – пише Джозвяк.

Водночас Угорщина вимагала провести оцінку впливу санкцій: "Але врешті погодилася дати "зелене світло", враховуючи оцінку Комісією санкцій, яка невдовзі очікується".

Що відомо про санкції проти РФ

Новий пакет санкцій проти РФ мали ухвалити до кінця травня, однак Будапешт зажадав виключити з переліку три угорські компанії. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ.

Також із вимогою виключити зі списку її компанії виступила Греція та Швейцарія.

8 травня видання Finacial Times повідомило, що Європейський Союз може запровадити санкції щодо кількох китайських компаній за постачання до Росії електроніки.

У червні видання Politico повідомило, що Німеччина, Франція та ще кілька країн-членів ЄС побоюються, що заходи, спрямовані на те, щоби не дати росіянам обходити санкції, можуть погано вплинути на дипломатичні стосунки.

15 червня Bloomberg писав, що ЄС може прибрати з нового санкційного списку 5 китайських компаній, які пов'язані з РФ.

21 червня посли ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Росії, який передбачає усунення лазівок, що допомагають окупантам обходити раніше накладені обмеження.