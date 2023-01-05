ЄС рекомендує державам-членам вимагати від мандрівників із Китаю тести на коронавірус

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що нині у Китаї спостерігається сплеск випадків захворювання, повідомляють про переповненість лікарень і крематоріїв. Деякі країни ЄС вже запровадили тестування попри попередні поради про те, що це "невиправдано".

Тому представники Європейського Союзу "наполегливо" рекомендують усім державам-членам вимагати негативні тести на коронавірус від тих, хто подорожує із Китаю.

Рекомендація щодо негативних тестів у середу, 4 січня, надійшла від Інтегрованої групи реагування на політичні кризи ЄС (IPCR), органу, що складається з офіційних осіб 27 урядів ЄС. Попри цю рекомендацію, невідомо, чи буде запроваджено загальноєвропейську політику запобігання коронавірусу, але окремі держави можуть встановлювати власні правила.

При цьому у ВООЗ також заявили, що Китай недостатньо висвітлює справжній вплив коронавірусу на країну, там вважають, що країна применшує кількість смертельних випадків. Пекін підтвердив лише 22 смерті з грудня, що суперечить даним аналітиків.

Відомо, що Національна комісія з охорони здоров'я Китаю оголосила, що з 8 січня COVID-19 буде офіційно понижений до інфекційного захворювання класу В. Китай знову стане відкритим для тих, хто має робочі, навчальні та туристичні візи.

Зняття обмежень щодо COVID-19 означає, що карантин буде скасовано, але мандрівника, які прибувають, однаково потрібно буде пройти ПЛР-тест. Обмеження на щоденну кількість рейсів, дозволених до Китаю, також буде скасовано.

Після цього міністр охорони здоров’я Італії Ораціо Скіллачі оголосив про запровадження обов’язкового тестування на коронавірус для всіх подорожувальників, які прибувають із Китаю.

Також про нові вимоги до ковід-тестування для мандрівників з Китаю оголосили в США. Такі дії запровадили через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус серед китайців.

26 листопада, в Шанхаї, розпочались акції протесту проти обмежень через COVID-19. Протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження.

Під час масових протестів проти карантинних заходів, учасники мітингів почали вимагати відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.

7 грудня Китай оголосив про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу".

Згодом стало відомо, що країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19. Адже попри відмову від коронавірусних обмежень, у Китаї продовжується сплеск захворюваності. У великій промисловій провінції Китаю Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID і очікується, що найближчим часом ця кількість подвоїться.

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