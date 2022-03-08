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Війна з Росією: хроніка
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ЄС розглядає режим Лукашенка у Білорусі як співагресора у війні Росії проти України

8 березня, 2022 вiвторок
06:04
війна з Росією Лукашенко

Євросоюз розглядає режим Лукашенка у Білорусі у якості співагресора у війні, яку Росія веде проти України

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Повномасштабна війна президента путіна проти України є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН і підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність. Історична резолюція ГА ООН минулого тижня показала, що міжнародне співтовариство єдино виступає проти російської загарбницької війни. Росія, за участю режиму Лукашенка в Білорусі як співагресора, несе повну відповідальність за жертви серед людей, поранення та руйнування", - йдеться у заяві.

ЄС виступив з вимогою до Росії "негайно припинити свої військові дії, вивести всі свої війська з усієї території України та повністю поважати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України у межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод".

Також Росія "повинна припинити свою кампанію дезінформації та кібератак".

"Ми також повторюємо наш заклик до Білорусі не сприяти російській агресії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань. ЄС рішуче підтримує невід’ємне право України на самооборону, а також зусилля українських Збройних сил із захисту територіальної цілісності і населення України відповідно до статті 51 Статуту ООН", - йдеться у заяві ЄС.

  • Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти завдають авіаударів з Білорусі.

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