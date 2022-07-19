Про це повідомляє "Європейська правда".

"Підписую меморандум про взаєморозуміння з Україною від імені ЄС щодо надання макрофінансової допомоги в розмірі 1 мільярда євро як екстреного фінансування. Її буде виплачено наприкінці липня для підтримки уряду та народу України. Україна – економіка у стані війни. ЄС тут, щоб допомогти", – написав Домбровскіс у Twitter.

Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро. 7 липня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про виділення першого траншу у розмірі 1 млрд євро, а 12 липня таке рішення ухвалила Рада Європейського Союзу. Другий транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу для України становитиме 8 мільярдів євро, тобто всю решту суми, передбачену новим пакетом допомоги.

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