"ЄС тут, щоб допомогти": Україна і Євросоюз підписали меморандум про виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги
Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у вівторок підписав меморандум про взаєморозуміння щодо виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Підписую меморандум про взаєморозуміння з Україною від імені ЄС щодо надання макрофінансової допомоги в розмірі 1 мільярда євро як екстреного фінансування. Її буде виплачено наприкінці липня для підтримки уряду та народу України. Україна – економіка у стані війни. ЄС тут, щоб допомогти", – написав Домбровскіс у Twitter.
- Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро. 7 липня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про виділення першого траншу у розмірі 1 млрд євро, а 12 липня таке рішення ухвалила Рада Європейського Союзу. Другий транш макрофінансової допомоги Європейського Союзу для України становитиме 8 мільярдів євро, тобто всю решту суми, передбачену новим пакетом допомоги.
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