ЄС у шоку: Боррель відреагував на звірства російських військових в Ізюмі
Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики засудив звірства росіян в Ізюмі на Харківщині та підтримує притягнення до відповідальності політичного керівництва Росії
Про це йдеться у заяві Жозепа Борреля.
"Євросоюз глибоко шокований масовими похованнями, виявленими українською владою, з більше ніж 440 тілами в Ізюмі, яке є містом, нещодавно звільненим від загарбницьких російських військ. Ми засуджуємо ці звірства найбільш суворим чином", - сказав віцепрезидент Європейської комісії.
"Загарбницька війна Росії залишає в Україні кривавий і руйнівний слід. Тисячі мирних жителів уже були вбиті, багато інших піддалися тортурам, переслідуванням, сексуальному насильству, викраденню або насильницькому переміщенню. Цю нелюдську поведінку російських військ, повну нехтування міжнародним гуманітарним правом і Женевськими конвенціями, необхідно негайно припинити", - закликав Боррель.
"Росія, її політичне керівництво та всі причетні до багатьох порушень міжнародного права та міжнародного гуманітарного права в Україні, будуть притягнуті до відповідальності. ЄС підтримує всі зусилля в цьому питанні", - резюмував глава європейської дипломатії.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що масове поховання, виявлене в нещодавно деокупованому Ізюмі Харківської області може виявитись воєнним злочином Росії проти України.
- За повідомленням CNN, Організація Об'єднаних Націй найближчим часом відправить до деокупованого Ізюму та околиць місію з моніторингу прав людини.
- Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив, що масові поховання в Ізюмі доводять те, що Росія є терористичною державою.
- 16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.
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