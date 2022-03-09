ЄС введе санкції проти ще 160 росіян і банківського сектору Білорусі

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.



"Ми ще більше посилюємо мережу санкцій у відповідь на військову агресію Росії проти України", - написала вона.



Нові санкції будуть спрямовані проти ще 160 росіян, серед яких є олігархи та члени Ради Федерації РФ. Також буде заборонений експорт морської навігаційної техніки до Росії з Європи та додавання криптоактивів. Обмежувальні заходи ЄС будуть націлені і на банківський сектор Білорусі.



Нагадаємо, 7 березня повідомлялося, що ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії, націлених на порти та кораблі, а також подальші обмеження щодо технологій, які використовуються у військовій техніці.

8 березня повідомлялося, що Єврокомісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі, націлений проти російських олігархів і трьох білоруських банків, а також забороняє експорт з ЄС військово-морського обладнання та програмного забезпечення до РФ.

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