ЄС закликає Білорусь не розміщувати на своїй території ядерної зброї РФ

Про це під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого обговоренню погроз Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі, заявив постійний представник ЄС при Організації Олаф Ског, повідомляє Укрінформ.

"Білорусь досі може вирішити відмовитися розміщати російську ядерну зброю. Тому ми закликаємо владу Білорусі негайно припинити підтримку агресивної війни Росії проти України та змінити своє рішення, що лише посилить напруження у регіоні", - сказав Ског.

Він наголосив, що погрози застосування ядерної зброї "неприпустимі".

"Рішення Росії не ослабить нашої рішучості у підтримці України", - зазначив дипломат.

Окрім цього, Ског закликав РФ повернутися до виконання договору про заходи з подальшого скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння зі США.