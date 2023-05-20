Про це в інтервʼю ZDF повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії заявила, що ЄС серйозно налаштований покласти край уникненню Росією санкцій.

"І саме тому в одинадцятому пакеті санкцій у нас понад 90 компаній по всьому світу, щодо яких ми маємо чіткі докази того, що вони порушують санкції, тобто постачають санкційні товари безпосередньо до Росії з Європейського Союзу в обхід через треті країни", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Зазначається, що серед них близько восьми компаній, які розташовані в Китаї, але це не означає, що вони мають бути китайськими компаніями.

"Це компанії, які існують частково на папері і мають власників, які походять із інших країн. Але вони зареєстровані в Китаї, і тут ми будемо чіткими", - додала президентка.