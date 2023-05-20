ЄС запровадить нові санкції проти 90 компаній, які допомагають Росії ухилятися від вже існуючих санкцій
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС запровадить нові санкції, які включають обмеження для багатьох іноземних компаній, які допомагають Росії уникати вже існуючі санкції
Про це в інтервʼю ZDF повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії заявила, що ЄС серйозно налаштований покласти край уникненню Росією санкцій.
"І саме тому в одинадцятому пакеті санкцій у нас понад 90 компаній по всьому світу, щодо яких ми маємо чіткі докази того, що вони порушують санкції, тобто постачають санкційні товари безпосередньо до Росії з Європейського Союзу в обхід через треті країни", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.
Зазначається, що серед них близько восьми компаній, які розташовані в Китаї, але це не означає, що вони мають бути китайськими компаніями.
"Це компанії, які існують частково на папері і мають власників, які походять із інших країн. Але вони зареєстровані в Китаї, і тут ми будемо чіткими", - додала президентка.
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