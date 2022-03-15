ЄС завершив письмове оформлення 4-го пакету санкцій проти Росії і має невдовзі їх оприлюднити, – журналіст

Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.



"Письмова процедура щодо 4-го пакету санкцій ЄС щодо Росії закінчена. Має бути опубліковано в офіційному журналі пізніше сьогодні", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, новий пакет запроваджують проти фізичних та юридичних осіб, причетних до війни, а також на декілька секторів економіки РФ. Крім того, посли ЄС також схвалили заяву до СОТ щодо агресії Росії проти України, у якій йдеться про скасування переваг, якими РФ користується як член організації, та про припинення розгляду заявки Білорусі на вступ до СОТ.

Раніше повідомляли, що держави ЄС мають намір ухвалити нові санкції проти російських нафтових компаній, але продовжуватимуть купувати у них нафту.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb