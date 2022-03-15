ЄС завершив письмове оформлення 4-го пакету санкцій проти Росії і має невдовзі їх оприлюднити, – журналіст
Комітет постійних представників ЄС 14 березня прийняв рішення про ухвалення четвертого пакета санкцій, спрямованих проти російських фізичних і юридичних осіб. Сьогодні, 15 березня, стало відомо, що ЄС завершив письмове оформлення нового пакету санкцій.
Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
"Письмова процедура щодо 4-го пакету санкцій ЄС щодо Росії закінчена. Має бути опубліковано в офіційному журналі пізніше сьогодні", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, новий пакет запроваджують проти фізичних та юридичних осіб, причетних до війни, а також на декілька секторів економіки РФ. Крім того, посли ЄС також схвалили заяву до СОТ щодо агресії Росії проти України, у якій йдеться про скасування переваг, якими РФ користується як член організації, та про припинення розгляду заявки Білорусі на вступ до СОТ.
- Раніше повідомляли, що держави ЄС мають намір ухвалити нові санкції проти російських нафтових компаній, але продовжуватимуть купувати у них нафту.
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