Еспресо на YouTube зібрав мільйон підписників

На платформі YouTube Еспресо розпочав трансляцію восени 2013 року одразу після створення під час Революції Гідності. Завдяки нашим трансляціям глядачі всього світу слідкували за драматичними подіями Майдану, на якому українці виборювали Незалежність. Разом з перемогою українців на Майдані в 2014 році YouTube-канал Еспресо отримав срібну кнопку за 100 тисяч підписників та встановив рекорд за аудиторією, що одночасно переглядала стрім на платформі YouTube.

Протягом наступних восьми років журналісти Еспресо продовжували висвітлювати всі важливі події України, а до нашого YouTube-каналу долучались нові глядачі.

Символічно, що черговий рубіж ми здолали в час загострення російсько-українського протистояння, коли українці виборюють власну Свободу та Незалежність. Впевнені, що і цього разу золоту кнопку YouTube Еспресо отримає разом з перемогою українців в російсько-українській війні.

Телеканал Еспресо продовжує розповідати про всі важливі події українського суспільства та дивитися на українським поглядом.

Дякуємо всім глядачам за довіру!

Слава Україні!

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