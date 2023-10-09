Еспресо - перший серед інформаційних телеканалів у вересні

Про це свідчить дослідження компанії Nielsen.

У порівнянні із серпнем, показники телеканалу зросли. У вересні частка за аудиторією віком від 18 років у містах із населенням понад 50 тис складає 1,14%.

"Ми раді констатувати, що показники телеканалу Еспресо зростають і він вже понад півроку утримує лідерство серед інфомаційних телеканалів. Довіра глядачів - це найкращий дарунок до 10-річчя каналу, яке наближується, це підтвердження того, що ми обрали вірний шлях і наш проукраїнський погляд на світ знаходить відгук в аудиторії", - коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.