Еспресо - перший серед інформаційних телеканалів у вересні
За підсумками вересня телеканал Еспресо знов лідирує в інформаційному мовленні за показниками теледивлення. Перше місце він утримує вже шостий місяць поспіль
Про це свідчить дослідження компанії Nielsen.
У порівнянні із серпнем, показники телеканалу зросли. У вересні частка за аудиторією віком від 18 років у містах із населенням понад 50 тис складає 1,14%.
"Ми раді констатувати, що показники телеканалу Еспресо зростають і він вже понад півроку утримує лідерство серед інфомаційних телеканалів. Довіра глядачів - це найкращий дарунок до 10-річчя каналу, яке наближується, це підтвердження того, що ми обрали вірний шлях і наш проукраїнський погляд на світ знаходить відгук в аудиторії", - коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.
- Згідно показників теледивлення в серпні телеканал Еспресо збільшив відрив від найближчих конкурентів.
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