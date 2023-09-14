Телеканал Еспресо знов перший в інформаційному мовленні

Про це свідчить дослідження компанії Nielsen.

За аудиторією віком від 18 років у містах із населенням понад 50 тис показники Еспресо складають: рейтинг 0,16%, частка 1,12%.

"Телеканал Еспресо не лише утримав лідерство серед інфомаційних телеканалів, але і збільшив відрив від найближчих конкурентів. Ми дякуємо нашим глядачам за довіру та високу оцінку нашої роботи та маємо намір зміцнювати позиції у новому сезоні", - коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.

Постійне зростання демонструє і YouTube-канал Еспресо: кількість його підписників майже 2 млн.