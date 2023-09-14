Телеканал Еспресо знов перший в інформаційному мовленні
За підсумками серпня телеканал Еспресо вже п'ятий місяць поспіль утримує лідерство серед українських інформаційних телеканалів із найвищими показниками теледивлення
Про це свідчить дослідження компанії Nielsen.
За аудиторією віком від 18 років у містах із населенням понад 50 тис показники Еспресо складають: рейтинг 0,16%, частка 1,12%.
"Телеканал Еспресо не лише утримав лідерство серед інфомаційних телеканалів, але і збільшив відрив від найближчих конкурентів. Ми дякуємо нашим глядачам за довіру та високу оцінку нашої роботи та маємо намір зміцнювати позиції у новому сезоні", - коментує генеральна продюсерка Еспресо Анастасія Равва.
Постійне зростання демонструє і YouTube-канал Еспресо: кількість його підписників майже 2 млн.
- У липні телеканал продемонстрував найвищі показники серед українських інформаційних телеканалів із рейтингом 0,15%, часткою 1,04%.
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