Естафетну паличку передам непомітно в руки іншого. Джонсон піде у відставку, попри заклики залишитися
Британський прем'єр заявив, що піде у відставку, попри петиції із закликом залишити його лідером консерваторів
Про це повідомляє Herald Scotland.
"Ми підійшли до наступного етапу великих політичних естафетних перегонів. Я можу вас запевнити, що естафетну паличку передам непомітно в руки іншого. Я можу запевнити вас, що ця людина продовжить вести ту ж програму", - заявив Джонсон, виступаючи на бізнес-форумі у Бірмінгемі.
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