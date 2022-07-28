Про це повідомляє Herald Scotland.

"Ми підійшли до наступного етапу великих політичних естафетних перегонів. Я можу вас запевнити, що естафетну паличку передам непомітно в руки іншого. Я можу запевнити вас, що ця людина продовжить вести ту ж програму", - заявив Джонсон, виступаючи на бізнес-форумі у Бірмінгемі.

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку.

Претенденти на посаду Джонсона відповіли на запитання про можливість прямої участі Британії у війні з РФ.

20 липня консерватори проголосували за те, щоб Ріші Сунак та Ліз Трасс вийшли до фінального етапу у боротьбі за лідерство у партії.

27 липня з'явилися повідомлення про те, що Джонсон може замінити Столтенберга на посаді генсека НАТО

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