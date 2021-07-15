Естонія видворила російського дипломата у відповідь на висилку власного консула

Про це йдеться в заяві МЗС Естонії.

"Це відповідь на вигнання нашого консула з Росії, як це заведено в міжнародній дипломатії і на принципах взаємності", - пояснили в міністерстві.

Також МЗС Естонії висловило сподівання, що це "не завдасть шкоди двостороннім відносинам країни із Росією".

"Естонія, як і раніше, зацікавлена ​​в добросусідських і конструктивних відносинах. Як і раніше, дуже шкода, що Росія обрала недружню лінію для спілкування з Європейським Союзом і його державами-членами", - додали в дипвідомстві.

