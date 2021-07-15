Естонія видворила російського дипломата у відповідь на висилку власного консула
Послу РФ в Естонії Олександру Петрову вручили ноту про оголошення дипломата російського посольства персоною нон грата
Про це йдеться в заяві МЗС Естонії.
"Це відповідь на вигнання нашого консула з Росії, як це заведено в міжнародній дипломатії і на принципах взаємності", - пояснили в міністерстві.
Також МЗС Естонії висловило сподівання, що це "не завдасть шкоди двостороннім відносинам країни із Росією".
"Естонія, як і раніше, зацікавлена в добросусідських і конструктивних відносинах. Як і раніше, дуже шкода, що Росія обрала недружню лінію для спілкування з Європейським Союзом і його державами-членами", - додали в дипвідомстві.
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