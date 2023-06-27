ЄЦБ після заколоту Пригожина закликав банки ЄС прискорити вихід з РФ

Про це повідомляє "Німецька хвиля" з посиланням на голову Наглядової ради ЄЦБ Андреа Енріа, якого цитує Reuters.

У листі членам Європарламенту Енріа повідомив, що його підрозділ "закликав банки прискорити свої стратегії скорочення та виходу, прийнявши чіткі дорожні карти", а також "регулярно звітуючи перед своїми органами управління та банківським наглядом ЄЦБ щодо виконання цих планів". Продовження роботи в Росії несе підвищені репутаційні, юридичні та фінансові ризики, заявив Енріа.

Найбільшими європейськими кредитними організаціями, які продовжують вести бізнес у Росії, залишаються австрійський Raiffeisen Bank International (RBI), угорська OTP Group та італійська UniCredit, пише Reuters.

Генеральний директор RBI Йоганн Штробль повідомив, що організація працює над сценаріями відходу з Росії "на повну котушку". Раніше повідомлялося, що австрійська група розглядає варіант продажу чи відокремлення російського бізнесу.