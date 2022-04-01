Евакуаційна колона з маріупольцями вирушила з Бердянська до Запоріжжя
Евакуаційна колона з 42 автобусами вирушила з Бердянська до Запоріжжя. Очікується прибуття рекордної кількості мешканців із заблокованого окупантами Маріуполя
Про це повідомила Маріупольська міська рада.
Сьогодні, 1 квітня, у Запоріжжі очікують рекордну кількість маріупольців.
"Евакуаційна колона з Бердянська вирушила до Запоріжжя. До 42 автобусів, яких супроводжують машини Червоного Хреста та ДСНС, приєдналося багато приватного транспорту. Сьогодні очікуємо на прибуття рекордної кількості маріупольців", – йдеться в повідомленні.
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