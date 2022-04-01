Евакуаційна колона з маріупольцями вирушила з Бердянська до Запоріжжя

Про це повідомила Маріупольська міська рада.



Сьогодні, 1 квітня, у Запоріжжі очікують рекордну кількість маріупольців.

"Евакуаційна колона з Бердянська вирушила до Запоріжжя. До 42 автобусів, яких супроводжують машини Червоного Хреста та ДСНС, приєдналося багато приватного транспорту. Сьогодні очікуємо на прибуття рекордної кількості маріупольців", – йдеться в повідомленні.

Депутати Маріупольської міської ради закликали світову спільноту визнати геноцидом злочинні дії російської армії у місті та країні.

31 березня стало відомо, що російські військові викрали із блокадного Маріуполя 12-річну дівчинку та відвезли її на підконтрольну їм територію окупованого Донбасу.

У Маріуполі російські окупанти декілька днів ґвалтували жінку на очах її 6-річного сина, жінка померла від отриманих ран.