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Інфографіка

Євро-2024: Італія оголосила список футболістів на матч з Україною

10 листопада, 2023 п'ятниця
21:38
Спорт Італія - Україна

Тренерський штаб збірної Італії оголосив список гравців, викликаних на заключні матчі кваліфікації Євро-2024

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Італії.

У завершальних матчах відбору на Євро-2024 збірна Італії зіграє проти Північної Македонії (17 листопада) та України (20 листопада).

Склад збірної Італії:

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет ("Наполі"), Іван Проведель ("Лаціо"), Гульєльмо Вікаріо ("Тоттенгем");

Захисники: Франческо Ачербі ("Інтер"), Алессандро Бастоні ("Інтер"), Алессандро Буонджорно ("Торіно"), Маттео Дарміан ("Інтер"), Джованні Ді Лоренцо ("Наполі"), Федеріко Дімарко ("Інтер"), Федеріко Гатті ("Ювентус") Рафаель Толой ("Аталанта"), Давіде Калабрія ("Мілан"), Андреа Камбіасо ("Ювентус");

Півзахисники: Ніколо Барелла ("Інтер"), Джакомо Бонавентура ("Фіорентина"), Браян Крістанте ("Рома"), Давіде Фраттезі ("Інтер"), Мануель Локателлі ("Ювентус"), Андреа Колпані ("Монца"), Жоржиньо ("Арсенал");

Нападники: Доменіко Берарді ("Сассуоло"), Федеріко К‘єза (Ювентус), Мойзе Кін ("Ювентус"), Джакомо Распадорі ("Наполі"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Ніколо Дзаньоло ("Астон Вілла"), Стефан Ель-Шаараві ("Рома"), Маттео Політано ("Наполі").

Збірна України в кваліфікації Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася в Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда в Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

Турнірна таблиця групи збірної України в кваліфікації Євро-2024

Україна має 13 очок та займає друге місце в групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2024. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів у активі. Мальта не набрала жодного балу.

Італія, Англія та Північна Македонія мають по одному матчу в запасі. 

Вирішальний матч відбору Україна проведе 20 листопада. У Леверкузені команда Реброва зіграє проти Італії.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.

Турнірна таблиця групи збірної України після 8-го туру відбору Євро-2024

Фото: Фото: flashscore

футбол
Італія
Збірна України
Євро-2024
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