Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Євро-2024: розклад відбіркових матчів і трансляцій 8 вересня
Анонс

Євро-2024: розклад відбіркових матчів і трансляцій 8 вересня

8 вересня, 2023 п'ятниця
05:55
Спорт Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Євро-2024

У п'ятницю, 8 вересня, будуть зіграні 7 матчів кваліфікації чемпіонату Європи з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Трансляції усіх відбіркових матчів можна переглянути на OTT-платформі Megogo. 

Євро-2024. Кваліфікація

5-й тур

8 вересня

Група А

19:00 Грузія - Іспанія

21:45 Кіпр – Шотландія

Група D

21:45 Туреччина – Вірменія

21:45 Хорватія – Латвія

Група J

21:45 Словаччина – Португалія

21:45 Боснія і Герцеговина – Ліхтенштейн

21:45 Люксембург – Ісландія

Збірна України у кваліфікації Євро-2024 

Україна зіграє проти Англії 9 вересня у Вроцлаві, а з Італією зустрінеться 12 вересня у Мілані. 

Еспресо проведе текстовий онлайн матчу Україна - Англія. 

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). Також українці зіграли 12 червня в товариському матчі внічию з Німеччиною (3:3).    

Збірна України після трьох матчів кваліфікації Євро-2024 має 6 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 12 пунктами Англія, яка, крім українців, перемогла Італію (2:1), Мальту (4:0) та Північну Македонію (7:0). Італійці та македонці мають по 3 бали, мальтійці - 0. 

футбол
Євро-2024
Читайте також:
Ірина Геращенко
Автор Ірина Геращенко
7 вересня, 2023 четвер
Поверніть свободу слова в Україні
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
7 вересня, 2023 четвер
РФ розсилає українцям у месенджері Signal заклики здаватися в полон окупантам
Ліонель Мессі та Сергій Кривцов (ліворуч)
7 вересня, 2023 четвер
"Усі розуміють, що за людина у нас у команді": Кривцов поділився враженнями від виступів з Мессі в "Інтер Маямі"
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.41
    Купівля 37.41
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
8 вересня
06:28
Ісламістські бойовики здійснили теракти в Малі
Подвійний теракт на півночі Малі: загинули 49 цивільних і 15 військових
06:15
суд
У США за шахрайство у $100 млн засудили росіянина, який пов'язаний із Кремлем
05:57
обстріл, ППО
У Сумах спрацювала ППО
05:57
Оновлено
Ілон Маск
Маск прокоментував інформацію, що вимкнув Starlink, аби завадити знищенню чорноморського флоту РФ
05:30
Оновлено
Кіліан Мбаппе (у центрі), Франція - Ірландія, Євро-2024
Євро-2024: результати усіх матчів 7 вересня
05:26
ЗСУ війна проти РФ
В ISW підтвердили успіхи Сил оборони під Бахмутом та в районі Вербового на Запоріжжі
03:28
Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду (праворуч)
Роналду заявив про закінчення епохи суперництва з Мессі
02:41
КНДР, Північна Корея
КНДР спустила на воду новий атомний підводний човен
01:39
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 вересня
01:19
Тайсон Ф'юрі
"Був маленьким мішком лайна": Ф'юрі заявив, що Усик програв Дюбуа
00:56
Ексклюзив
Курт Волкер
Після перемоги України Захід має усунути "сірі" зони безпеки, які стали спокусою для нападу РФ, - Волкер
00:43
Вірменія
Вірменська поліція затримала двох проросійських пропагандистів
00:24
Пентагон
Пентагон заявив про певний прогрес контрнаступу ЗСУ
00:22
Кіліан Мбаппе (ліворуч), Ірландія - Франція
Франція перемогла Ірландію і фактично забезпечила собі місце на Євро-2024
2023, четвер
7 вересня
23:59
ЗСУ, Валерій Залужний, Франція
Залужний провів телефонну розмову з французьким колегою генералом Бюркаром
23:58
Джо Байден
Байден летить на саміт G20, в нього негативний тест на COVID
23:50
Shahed-136
Атака "шахедами": ворог запустив кілька груп безпілотників по Україні
23:30
Маріуполь, завали Драмтеатру
"Катюша" в зруйнованому окупантами Драмтеатру Маріуполя: терорист Пушилін показав відео, де співає нібито зірка з Китаю
23:09
Брянськ, Росія, безпілотник, ППО
Атака безпілотників на Брянськ: горів "промисловий об'єкт"
22:43
На фото: Володимир Зеленський
Суверенітет, біженці та паломники: Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу
22:22
Британська компанія веде перемовини з ООН щодо страхування перевезень зерна з України
22:15
США, зброя для України, ППО
Посилення ППО, броньовики та снаряди: США оголосили ще два пакети військової допомоги
21:44
Вірменія, допомога Україні, гуманітарна допомога
Дружина прем'єра Вірменії передала Україні першу від початку війни допомогу
21:36
Ексклюзив
Павло Клімкін
НАТО не хоче давати пас Путіну: Клімкін про падіння "шахеда" в Румунії
21:22
Ексклюзив
Курт Волкер
"Не обов'язкова ядерна відповідь": Волкер про реакцію Заходу на можливе використання РФ ядерної зброї
21:20
Румунія, безпілотник, війна з РФ
У Румунії розглядають евакуацію з села біля порту на Одещині через атаки РФ
21:18
ВЛК_військовий квиток
МОЗ та правоохоронці перевірять рішення ВЛК про обмежену придатність військових
20:52
На фото: фільм Хаяо Міядзакі
Вийшов трейлер нового анімаційного фільму Хаяо Міядзакі "Як ти живеш?"
20:50
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі прокоментувала наміри відправити її у відставку
20:28
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наближається оточення Бахмута, або "жест доброї волі" росіян з міста. Колонка Сергія Згурця
20:27
British American Tobacco
Тютюновий гігант British American Tobacco продає бізнес у Росії та Білорусі
20:18
Ексклюзив
Вірменія
Голова Європейської партії Вірменії: країна завершує свої стосунки з російською імперією
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Папські жарти
20:04
ФСБ
В Олешках підірвали авто з російськими військовими та працівниками ФСБ: один загинув, 4 поранені, — ЛІГА.net
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 561 дня війни: щедрий улов українських ВМС, український прапор у двох селах сірої зони та передача Україні конфіскованих активів російських олігархів
20:00
Огляд
ракета Х-101
Крилаті ракети Х-101: як з ними бореться ЗСУ, їх характеристики, ціна, застосування
19:54
Ексклюзив
На фото: Валерій Гнатенко та Олександр Юрченко
Законопроєкт про розпуск місцевих рад: радниця голови Асоціації міст назвала авторів провокаторами
19:43
Укрбудінвестбанк
НБУ визнав неплатоспроможним ще один банк
19:27
На фото паспорт громадянина України
Серед українських біженців побільшало дорослих чоловіків, - дослідження
19:15
Болгарія флот, ВМС болгарії
Через загрозу РФ у Чорному морі: Болгарія озброїть берегову охорону ракетами
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV