Євро-2024: розклад відбіркових матчів і трансляцій 8 вересня
У п'ятницю, 8 вересня, будуть зіграні 7 матчів кваліфікації чемпіонату Європи з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції усіх відбіркових матчів можна переглянути на OTT-платформі Megogo.
Євро-2024. Кваліфікація
5-й тур
8 вересня
Група А
19:00 Грузія - Іспанія
21:45 Кіпр – Шотландія
Група D
21:45 Туреччина – Вірменія
21:45 Хорватія – Латвія
Група J
21:45 Словаччина – Португалія
21:45 Боснія і Герцеговина – Ліхтенштейн
21:45 Люксембург – Ісландія
Збірна України у кваліфікації Євро-2024
Україна зіграє проти Англії 9 вересня у Вроцлаві, а з Італією зустрінеться 12 вересня у Мілані.
Еспресо проведе текстовий онлайн матчу Україна - Англія.
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). Також українці зіграли 12 червня в товариському матчі внічию з Німеччиною (3:3).
Збірна України після трьох матчів кваліфікації Євро-2024 має 6 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 12 пунктами Англія, яка, крім українців, перемогла Італію (2:1), Мальту (4:0) та Північну Македонію (7:0). Італійці та македонці мають по 3 бали, мальтійці - 0.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.41 Купівля 37.41Продаж 38.13
- EUR Купівля 40.2Продаж 41.19
- Актуальне
- Важливе