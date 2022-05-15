Євробачення-2023 збираються провести у Севастополі? Добірка найкращих мемів після тріумфу Kalush Orchestra

Еспресо.TV зібрав добірку з найкращих мемів про "Євробачення-2022".

"Путін завтра проснеться, а всі ЗМІ писатимуть, що "Україна перемогла".

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