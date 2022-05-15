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Євробачення-2023 збираються провести у Севастополі? Добірка найкращих мемів після тріумфу Kalush Orchestra

15 травня, 2022 неділя
03:29
Культура Меми

Інтернет-користувачі з гумором відреагували на перемогу українського гурта Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022"

Еспресо.TV зібрав добірку з найкращих мемів про "Євробачення-2022".

"Путін завтра проснеться, а всі ЗМІ писатимуть, що "Україна перемогла".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

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