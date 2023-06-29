Про це комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс сказав Укрінформу.

За його словами, безпосереднього доступу до територій, де сталася трагедія, немає, адже вони перебувають під контролем армії РФ. У ЄС "немає власних розвідувальних можливостей", отже, робота триває на основі тих даних, які надходять від держав-членів, наголосив єврокомісар. Також відповідний запит щодо надання розвідданих було скеровано до американських партнерів.

"У ранок, коли стався інцидент, я мав телефонну розмову з генеральним прокурором України Андрієм Костіним, який повідомив, що обстрілу не було, отже, вибух міг статися лише в результаті спрацювання вибухівки зсередини", - зазначив єврокомісар.

Він зазначив, що причетність росіян до вибуху є логічною, але слідству необхідно мати вагомі докази для того, щоби притягнути РФ до відповідальності.

Єврокомісар також акцентував на важливості ведення паралельних розслідувань силами правоохоронних органів України та Міжнародного кримінального суду, що нині тривають.

Визнаючи проблему зі збиранням доказів з місця злочину, Рейндерс зауважив, що є інші методи отримання таких доказів, зокрема розвідувальні дані та інформація з дослідницьких установ, які могли зафіксувати вибух завдяки спеціальному обладнанню.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Каховська ГЕС була окупована росіянами з 24 лютого минулого року.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС. Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до мешканців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву греблі водосховища.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня можна прочитати за цим посиланням.

Відомо, що США ретельно вивчають докази у справі про підрив Каховської ГЕС.