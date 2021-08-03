Єврокомісія чекає від України встановлення причини смерті засновника Білоруського дому Шишова, - представник органу
Брюссель відреагував на імовірне вбивство білоруського політемігранта Віталія Шишова під Києвом
Про це заявила представник Європейської Комісії Набіла Массралі, передає "Інтерфакс-Україна".
"Українська влада здійснює розслідування цього випадку, і ми очікуємо (результатів - ред.), щоб зрозуміти причину цього дуже нещасною смерті", - сказала Массралі у відповідь на запитання журналістів на брифінгу.
Водночас Массралі не надала жодних оцінок щодо імовірного вбивства білоруса.
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Окрім того, щодо випадку спроби насильницького вивезення до Білорусі після критики керівництва збірної білоруської спортсменки Христини Тимановської, якій згодом Польща надала гуманітарну візу, представник ЄК заявила, що така спроба - "це ще один прояв брутальності й репресивності режиму Лукашенка, який завдає удару по всім категоріям білоруського співтовариства, зокрема спортсменам, і не поважає жодних олімпійських правил".
"Ми висловлюємо з нею нашу повну підтримку та солідарність і віддаємо належне державі-члену, яка запропонувала їй підтримку, і схвалюємо той факт, що наразі їй надано гуманітарну візу у Польщу", - сказала Массралі.
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