Про це повідомляє Bloomberg.

У нових вказівках Європейської комісії, йдеться, що передача певних товарів, включаючи вугілля та супутні товари, "має бути дозволена для боротьби за продовольчу та енергетичну безпеку в усьому світі". Раніше комісія заявляла, що санкції забороняють операторам ЄС передавати вугілля та надавати послуги, такі як фінансування та страхування, для всіх поставок таких продуктів, що походять з Росії.

"ЄС повністю відданий уникненню того, щоб його санкції надмірно вплинули на торгівлю критично важливими товарами для третіх країн по всьому світу", — сказав у заяві речник Комісії Даніель Феррі, додавши, що роз’яснення стосується сільськогосподарських продуктів, включаючи хімікати, які використовуються для добрив, енергетичні товари та спеціальні товари першої необхідності.

"Фінансування або надання фінансової допомоги — наприклад, страхування або перестрахування — операторами ЄС для транспортування до третіх країн продуктів, згаданих у нашій інструкції, також дозволено", — сказав Феррі.

Bloomberg пише, що група країн Європейського Союзу виступила проти нових вказівок виконавчої влади ЄС, які, на їхню думку, послаблюють санкції та можуть дозволити країнам транспортувати ключові російські товари, такі як вугілля, по всьому світу.

Країни-члени, включаючи Польщу та країни Балтії, розкритикували оновлені вказівки ЄС щодо санкцій під час зустрічей європейських міністрів, повідомляють люди, знайомі з ходом переговорів.

Країни попросили комісію не публікувати документ до розв'язання питання.

Станом на 14 вересня було відомо, що згідно з внутрішнім документом міністерства фінансів РФ, фінансовий сектор Росії зазнав сотень мільярдів доларів прямих збитків від санкцій.

15 вереся повідомили, що США та Європейський Союз посилюють тиск на Туреччину для дотримання санкцій щодо Росії.

15 вересня стало відомо, що Сполучені Штати Америки запроваджують санкції проти лідера Чечні Рамзана Кадирова, трьох його дружин та членів родини.

16 вересня CNN повідомив, що у США розчаровані повільними темпами впливу санкцій на російську економіку.

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