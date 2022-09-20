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Єврокомісія може послабити санкції щодо російського вугілля, - Bloomberg

20 вересня, 2022 вiвторок
21:31
Економіка вугілля порт

Єврокомісія розглядає можливість дозволу транспортування російського вугілля для того, щоб гарантувати енергетичну безпеку у світі

Про це повідомляє Bloomberg.

У нових вказівках Європейської комісії, йдеться, що передача певних товарів, включаючи вугілля та супутні товари, "має бути дозволена для боротьби за продовольчу та енергетичну безпеку в усьому світі". Раніше комісія заявляла, що санкції забороняють операторам ЄС передавати вугілля та надавати послуги, такі як фінансування та страхування, для всіх поставок таких продуктів, що походять з Росії.

"ЄС повністю відданий уникненню того, щоб його санкції надмірно вплинули на торгівлю критично важливими товарами для третіх країн по всьому світу", — сказав у заяві речник Комісії Даніель Феррі, додавши, що роз’яснення стосується сільськогосподарських продуктів, включаючи хімікати, які використовуються для добрив, енергетичні товари та спеціальні товари першої необхідності.

"Фінансування або надання фінансової допомоги — наприклад, страхування або перестрахування — операторами ЄС для транспортування до третіх країн продуктів, згаданих у нашій інструкції, також дозволено", — сказав Феррі. 

Bloomberg пише, що група країн Європейського Союзу виступила проти нових вказівок виконавчої влади ЄС, які, на їхню думку, послаблюють санкції та можуть дозволити країнам транспортувати ключові російські товари, такі як вугілля, по всьому світу. 

Країни-члени, включаючи Польщу та країни Балтії, розкритикували оновлені вказівки ЄС щодо санкцій під час зустрічей європейських міністрів, повідомляють люди, знайомі з ходом переговорів. 

Країни попросили комісію не публікувати документ до розв'язання питання. 

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