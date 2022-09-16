У США розчаровані повільними темпами впливу санкцій на російську економіку, - CNN

Про це повідомили на сайті CNN.

Телеканал повідомляє, що санкції швидко знищать російську військову машину, що ускладнить Кремлю підтримку його зусиль на полі бою - і, можливо, налаштує громадську думку проти вторгнення.

Проте повідомляється, що російська економіка виявилася набагато стійкішою, ніж очікували багато високопосадовців адміністрації Байдена в лютому. Згідно з даними Фінського центру досліджень енергетики та чистого повітря, за перші 100 днів війни Росія заробила рекордні 93 мільярди євро, експортуючи нафту, газ і вугілля.

Економіка Росії скоротилася приблизно на 4% з квітня по червень порівняно з тим же періодом минулого року. Але це не 15% падіння, на які деякі очікували на початку року.

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"Ми очікували, що такі речі, як SWIFT і всі блокуючі санкції проти російських банків, повністю зруйнують російську економіку, і що, по суті, до вересня ми матимемо справу з економічно набагато більш ослабленою Росією", - сказав один високопоставлений чиновник США, коментуючи рішення США та Європи відключити деякі російські банки від міжнародної банківської системи SWIFT.

Инший високопоставлений чиновник США зазначив, що багато хто в адміністрації сподівався побачити, що російська економіка зараз страждатиме ще більше, враховуючи безпрецедентну суворість скоординованих західних санкцій.

Однак ще один чиновник адміністрації заявив, що ті, хто розробляв санкції за кілька місяців до війни, завжди вважали, що найсильніші наслідки не обов’язково будуть негайними.

"Я думаю, що з самого початку у нас була думка, що коли Росія вторглася в Україну і ми запровадили санкції, це, швидше за все, буде середньостроковим та довгостроковим режимом санкцій", - сказав він.

Станом на 14 вересня було відомо, що згідно з внутрішнім документом міністерства фінансів РФ, фінансовий сектор Росії зазнав сотень мільярдів доларів прямих збитків від санкцій.

15 вереся повідомили, що США та Європейський Союз посилюють тиск на Туреччину для дотримання санкцій щодо Росії.

15 вересня стало відомо, що Сполучені Штати Америки запроваджують санкції проти лідера Чечні Рамзана Кадирова, трьох його дружин та членів родини.

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