Про це інформують на сайті Кабінету Міністрів України.

РФ щодня завдає збитків українським містам. Прем’єр-міністр наголосив, що нашій країні необхідна допомога у відновленні зруйнувань.

"Європейська Комісія оцінює план відновлення у 500-600 млрд євро. Наш Уряд вже почав розробляти масштабний план відновлення та модернізації нашої держави.

Я неодноразово говорив, що перемога нашої армії на полі бою – це 50% перемоги України. Інші 50% настануть, коли Україна стане економічно успішним членом Європейського Союзу", – розповів Денис Шмигаль.

У плані України по відбудові є регіональність – коли країни-партнери та корпорації допомагають у відновленні конкретного міста або регіону. Та параметричність – напрацювання конкретних дій з відбудови та трансформації кожного сектору економіки.

У своїй черзі міністри G7 зауважили, що готові переймати на себе важливу роль у відновленні України.

13 травня Україна закликала членів Великої сімки передати нашій країні російські заморожені активи на сотні мільярдів доларів. Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про перемовини з країнами Великої сімки щодо постачання ракетних систем залпового вогню.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, 13 травня, відвідав заходи G7 та ЄС. Також мають пройти переговори з керівництвом Німеччини та Нідерландів, аби скоординувати подальшу підтримку України.

15 травня, у відеозверненні з Берліна міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що G7 позитивно відреагувала на ідею передавати заарештовані російські активи на відбудову України.

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