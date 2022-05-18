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Головна війна з Росією Єврокомісія оцінює план відновлення України у 500-600 млрд євро, уряд вже почав його розробляти, – Шмигаль

Єврокомісія оцінює план відновлення України у 500-600 млрд євро, уряд вже почав його розробляти, – Шмигаль

18 травня, 2022 середа
17:42
війна з Росією прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі G7

Шмигаль закликає міністрів розвитку країн G7 очолити відновлення регіонів, громад чи міст України

Про це інформують на сайті Кабінету Міністрів України.

РФ щодня завдає збитків українським містам. Прем’єр-міністр наголосив, що нашій країні необхідна допомога у відновленні зруйнувань.

"Європейська Комісія оцінює план відновлення у 500-600 млрд євро. Наш Уряд вже почав розробляти масштабний план відновлення та модернізації нашої держави.

Я неодноразово говорив, що перемога нашої армії на полі бою – це 50% перемоги України. Інші 50% настануть, коли Україна стане економічно успішним членом Європейського Союзу", – розповів Денис Шмигаль.

У плані України по відбудові є регіональність – коли країни-партнери та корпорації допомагають у відновленні конкретного міста або регіону. Та параметричність – напрацювання конкретних дій з відбудови та трансформації кожного сектору економіки.

У своїй черзі міністри G7 зауважили, що готові переймати на себе важливу роль у відновленні України.

  • 13 травня Україна закликала членів Великої сімки передати нашій країні російські заморожені активи на сотні мільярдів доларів. Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про перемовини з країнами Великої сімки щодо постачання ракетних систем залпового вогню.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, 13 травня, відвідав заходи G7 та ЄС. Також мають пройти переговори з керівництвом Німеччини та Нідерландів, аби скоординувати подальшу підтримку України.
  • 15 травня, у відеозверненні з Берліна міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що G7 позитивно відреагувала на ідею передавати заарештовані російські активи на відбудову України.

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