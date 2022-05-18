Єврокомісія оцінює план відновлення України у 500-600 млрд євро, уряд вже почав його розробляти, – Шмигаль
Шмигаль закликає міністрів розвитку країн G7 очолити відновлення регіонів, громад чи міст України
Про це інформують на сайті Кабінету Міністрів України.
РФ щодня завдає збитків українським містам. Прем’єр-міністр наголосив, що нашій країні необхідна допомога у відновленні зруйнувань.
"Європейська Комісія оцінює план відновлення у 500-600 млрд євро. Наш Уряд вже почав розробляти масштабний план відновлення та модернізації нашої держави.
Я неодноразово говорив, що перемога нашої армії на полі бою – це 50% перемоги України. Інші 50% настануть, коли Україна стане економічно успішним членом Європейського Союзу", – розповів Денис Шмигаль.
У плані України по відбудові є регіональність – коли країни-партнери та корпорації допомагають у відновленні конкретного міста або регіону. Та параметричність – напрацювання конкретних дій з відбудови та трансформації кожного сектору економіки.
У своїй черзі міністри G7 зауважили, що готові переймати на себе важливу роль у відновленні України.
- 13 травня Україна закликала членів Великої сімки передати нашій країні російські заморожені активи на сотні мільярдів доларів. Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про перемовини з країнами Великої сімки щодо постачання ракетних систем залпового вогню.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, 13 травня, відвідав заходи G7 та ЄС. Також мають пройти переговори з керівництвом Німеччини та Нідерландів, аби скоординувати подальшу підтримку України.
- 15 травня, у відеозверненні з Берліна міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що G7 позитивно відреагувала на ідею передавати заарештовані російські активи на відбудову України.
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