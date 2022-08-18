Єврокомісія виділить $21 млн для розчищення завалів та відновлення інфраструктури в Україні

Про це повідомили у представництві ЄС в Україні.

Гроші використають для ремонту або придбання важливих елементів інфраструктури для постраждалих районів, а саме трансформаторів, теплових пунктів, водяних насосів, труб тепло- і водопостачання, систем знезараження води та обладнання для постачання відновлюваної енергії.

"Швидкий ремонт критичної інфраструктури в районах, які постраждали від війни, є першочерговим, особливо в умовах, коли насувається сувора зима. Цей проєкт спрямовано на відновлення об’єктів електро- та водопостачання, а також теплопостачання. Це життєво важливі послуги, які забезпечують мешканцям гідне життя та комфорт. Ми повинні працювати з урядом і місцевою владою, щоб прискорити такі зусилля з відновлення", - сказала виконувачка обов'язків Постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані.

Також гроші мають допомогти місцевій владі підготуватися до довгої зими.

"Наша підтримка українського народу перед лицем невимовних страждань, спричинених агресією Росії, є непохитною, – сказав він. – Майбутній зимовий сезон буде суворим, і ми повинні зробити все можливе, щоб переконатися, що у людей і влади є необхідна справна інфраструктура", - зазначив голова Представництва ЄС в Україні посол Матті Маасікас.

13 серпня ми повідомляли, що Фінляндія допоможе Україні відновити інфраструктуру Чернігівщини, зокрема йдеться про житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі.

15 серпня уряд Франції заявив, що готовий допомогти в розмінуванні деокупованих територій України та у відновленні Чернігівщини.

18 серпня у Львові міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш та міністр інфраструктури Олександр Кубраков підписали меморандум щодо участі Туреччини у відбудові інфраструктури України.

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