Єврокомісія виділить $21 млн для розчищення завалів та відновлення інфраструктури в Україні
Єврокомісія надасть 21 мільйон доларів Програмі розвитку ООН для розчищення завалів зруйнованої інфраструктури та відновлення України
Про це повідомили у представництві ЄС в Україні.
Гроші використають для ремонту або придбання важливих елементів інфраструктури для постраждалих районів, а саме трансформаторів, теплових пунктів, водяних насосів, труб тепло- і водопостачання, систем знезараження води та обладнання для постачання відновлюваної енергії.
"Швидкий ремонт критичної інфраструктури в районах, які постраждали від війни, є першочерговим, особливо в умовах, коли насувається сувора зима. Цей проєкт спрямовано на відновлення об’єктів електро- та водопостачання, а також теплопостачання. Це життєво важливі послуги, які забезпечують мешканцям гідне життя та комфорт. Ми повинні працювати з урядом і місцевою владою, щоб прискорити такі зусилля з відновлення", - сказала виконувачка обов'язків Постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані.
Також гроші мають допомогти місцевій владі підготуватися до довгої зими.
"Наша підтримка українського народу перед лицем невимовних страждань, спричинених агресією Росії, є непохитною, – сказав він. – Майбутній зимовий сезон буде суворим, і ми повинні зробити все можливе, щоб переконатися, що у людей і влади є необхідна справна інфраструктура", - зазначив голова Представництва ЄС в Україні посол Матті Маасікас.
- 13 серпня ми повідомляли, що Фінляндія допоможе Україні відновити інфраструктуру Чернігівщини, зокрема йдеться про житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі.
- 15 серпня уряд Франції заявив, що готовий допомогти в розмінуванні деокупованих територій України та у відновленні Чернігівщини.
- 18 серпня у Львові міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш та міністр інфраструктури Олександр Кубраков підписали меморандум щодо участі Туреччини у відбудові інфраструктури України.
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