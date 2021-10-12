"Європа почне руйнуватись": у Єврокомісії заявили, що ЄС має оскаржити рішення КС Польщі про пріоритет національного права над європейським
Євросоюз почне руйнуватися, якщо не оскаржить постанову Конституційного суду Польщі про пріоритет національного законодавства над правом союзу
Про це заявила віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова, передає Reuters.
"Якщо ми не будемо дотримуватися принципу, згідно з яким рівні правила дотримуються однаково всюди в ЄС, вся Європа почне руйнуватися", - сказалв вона.
Юрова підкреслила, що через загрозу розвалу ЄС необхідно відреагувати на рішення польського КС.
- Конституційний суд Польщі виніс рішення, що низка законів і постанов ЄС суперечать Основному закону країни.
- У ЄС заявили, що постанова Конституційного суду Польщі, яка визначила пріоритет національного права перед правом ЄС, підвищує ймовірність виходу країни з Євросоюзу.
- У Польщі пройшли протести через рішення КС.
- В уряді Польщі прокоментували протести за збереження країни в ЄС, назвавши інформацію про можливий вихід із союзу "фейком" .
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