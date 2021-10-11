"Polexit - це фейк": прем'єр Польщі відреагував на протести проти визнання національного закону вищим за європейський
В уряді Польщі прокоментували протести за збереження країни в ЄС
Про це передає ЄП.
Прем’єр Матеуш Моравецький прокоментував у Facebook протести щодо рішення КС щодо визнання пріоритетності закону Польщі вищим за правовий режим ЄС.
"Polexit - це фейк. Це шкідливий міф, який використовує опозиція, щоб замінити брак ідей щодо належного позиціонування Польщі у Європі… Усі зобов’язання, що витікають з законодавства ЄС, залишаються чинними", - заявив він.
Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що людей ні про який вихід Польщі з ЄС немає мови.
"Їх обдурив Дональд Туск (лідер опозиції, - ред) і багато польських ЗМІ. Такої ситуації немає", - заявив Мюллер.
- Конституційний суд Польщі виніс рішення, що низка законів і постанов ЄС суперечать Основному закону країни.
- У ЄС заявили, що постанова Конституційного суду Польщі, яка визначила пріоритет національного права перед правом ЄС, підвищує ймовірність виходу країни з Євросоюзу.
- У Польщі пройшли протести через рішення КС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.27
Купівля 26.27Продаж 26.5
-
EUR
Купівля 30.28Продаж 30.65
- Актуальне
- Важливе