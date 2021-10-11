"Polexit - це фейк": прем'єр Польщі відреагував на протести проти визнання національного закону вищим за європейський

Про це передає ЄП.



Прем’єр Матеуш Моравецький прокоментував у Facebook протести щодо рішення КС щодо визнання пріоритетності закону Польщі вищим за правовий режим ЄС.



"Polexit - це фейк. Це шкідливий міф, який використовує опозиція, щоб замінити брак ідей щодо належного позиціонування Польщі у Європі… Усі зобов’язання, що витікають з законодавства ЄС, залишаються чинними", - заявив він.



Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що людей ні про який вихід Польщі з ЄС немає мови.

"Їх обдурив Дональд Туск (лідер опозиції, - ред) і багато польських ЗМІ. Такої ситуації немає", - заявив Мюллер.

Конституційний суд Польщі виніс рішення, що низка законів і постанов ЄС суперечать Основному закону країни.

У ЄС заявили, що постанова Конституційного суду Польщі, яка визначила пріоритет національного права перед правом ЄС, підвищує ймовірність виходу країни з Євросоюзу.

У Польщі пройшли протести через рішення КС.