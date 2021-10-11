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Поляки вийшли на акції за збереження країни в ЄС і проти визнання національного закону вищим за європейський

11 жовтня, 2021 понедiлок
08:41

У Польщі тисячі людей вийшли на мітинг проти рішення Конституційного суду про пріоритет польського закону над законодавством ЄС

Про це повідомляє Укрінформ.

Участь в акції взяли опозиціонери, а також активісти, які закликали не допустити, аби дії влади призвели до виходу Польщі з ЄС.

Відкриваючи протест голова найбільшої опозиційної партії “Громадянська платформа” Дональд Туск підкреслив, що “група перебранців у суддівських тогах за наказом лідера владної партії (Ярослава Качинського – ред.) з порушенням конституції вирішила вивести Польщу з ЄС”. 

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 За його словами, влада "вже навіть не приховує того, що хоче вивести Польщу з ЄС".

Також виступали відомі  актори, літератори, громадські активісти, учасники Варшавського повстання 1944 року. Усі вони закликали не допустити виходу з ЄС.

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Аналогічні акції відбулися в Гданську, Познані, Щецині, Кракові та деяких інших містах.
 

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Польща
опозиція
Євросоюз
Дональд Туск
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