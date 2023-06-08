Європарламент готується визнати ПВК Вагнера терористичною організацією, - ЗМІ

Про це повідомляє телеграм-канал "Можем обяснить", з посиланням на коментарі депутатів ЄП.

Поки що ПВК Вагнера визнано терористичною лише в кількох країнах, але загальноєвропейське рішення дозволить розпочати "полювання" на "вагнерівців" по всьому світу.

"Знаючи настрої в Європарламенті, я розумію, що все йтиме у напрямку визнання ПВК Вагнера терористичною організацією. Для цього може бути ухвалена резолюція, яка в міжнародному праві не має правового значення, але при цьому ми можемо вимагати від Єврокомісії, щоб вона прийняла те чи інше рішення — наприклад, визнати ПВК як терористичну організацію", — сказав депутат ЄП Сергій Лагодинський.

"Внесення ПВК Вагнера до списку терористичних організацій далеко не першорядне завдання. Питання стоїть про те, щоб включити до цього списку російську державу", — пояснила депутат ЄП Раса Юкнявічене. Вона нагадала, що резолюцію про визнання режиму РФ терористичним вже ухвалено ЄП. "Але ця резолюція — лише рекомендація, яка не має юридичних наслідків. У ЄС поки що не існує процедури внесення держави до списку терористів", - додала вона.

Як пояснив виданню полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков, визнання "вагнерівців" терористами дозволить затримувати їх у всьому світі — і це рішення не матиме термінів дії.

"Рішення одразу виводить людей з-під дії права, окрім права на адвоката. Йде розшук усіма міжнародними структурами, на території будь-якої країни і навіть у повітрі вони можуть бути затримані. У базу розшуку вони потрапляють назавжди. Ти стаєш ізгоєм, мішенню для всіх правоохоронних органів — і на тебе організоване полювання. Ми знаємо, що терористів і знищують по всьому світу. Пригожина це теж стосується, у нього, як у керівника ПВК, є обтяжуючі обставини", — сказав Гудков.

Євродепутати більше не збираються вести переговори з путінським режимом — оскільки вони не мають жодного сенсу. Не готові вони вести переговори з Євгеном Пригожиним, пояснив Лагодинський.

"Він уже відправляв закривавлену кувалду на адресу Європарламенту, тому я не думаю, що маємо інтерес з ним спілкуватися», — сказав він.