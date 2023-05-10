Про це інформує The Times з посиланням на джерела в уряд.

"Велика Британія готова офіційно заборонити групу найманців Вагнера як терористичну організацію, щоб посилити тиск на Росію", - наголошують у відомстві.

ПВК Вагнера відіграла значну роль у повномасштабному вторгненні РФ в Україну, а нині очолює спроби взяти місто Бахмут Донецької області.

Джерело повідомило, що після двох місяців побудови судової справи заборона групи була неминучою і, ймовірно, буде введена в дію протягом декількох тижнів.

Відповідно до закону будь-яка діяльність, пов’язана з Вагнером, буде вважатися кримінальною. Це означає, що люди не можуть бути членами групи, брати участь у її заходах, пропагувати ідеї або носити символіку. Такі порушення будуть каратися штрафами та іншими санкціями, так само як "Ісламська держава" та "Аль-Каїда".