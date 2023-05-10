ПВК Вагнера потрапить до списку терористичних організацій Британії, – ЗМІ
Велика Британія планує внести приватну військову компанію Вагнера у список терористичних організацій, як ІДІЛ та "Аль-Каїда"
Про це інформує The Times з посиланням на джерела в уряд.
"Велика Британія готова офіційно заборонити групу найманців Вагнера як терористичну організацію, щоб посилити тиск на Росію", - наголошують у відомстві.
ПВК Вагнера відіграла значну роль у повномасштабному вторгненні РФ в Україну, а нині очолює спроби взяти місто Бахмут Донецької області.
Джерело повідомило, що після двох місяців побудови судової справи заборона групи була неминучою і, ймовірно, буде введена в дію протягом декількох тижнів.
Відповідно до закону будь-яка діяльність, пов’язана з Вагнером, буде вважатися кримінальною. Це означає, що люди не можуть бути членами групи, брати участь у її заходах, пропагувати ідеї або носити символіку. Такі порушення будуть каратися штрафами та іншими санкціями, так само як "Ісламська держава" та "Аль-Каїда".
- У списку терористичних організацій ЄС можна знайти такі організації, як "Аль-Каїда" та "Ісламська держава". За включення туди ПВК Вагнера раніше проголосували парламенти Литви та Естонії.
- Також у листопаді усі фракції Європарламенту закликали визнати ПВК Вагнера терористичною організацією.
- Наприкінці січня нижня палата парламенту Канади одностайно підтримала постанову про направлення уряду пропозиції стосовно офіційного визнання ПВК Вагнера терористичною організацією.
- Верховна Рада України на засіданні 6 лютого визнала приватну військову компанію Вагнера міжнародною злочинною організацією.
- 9 травня французький парламент одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає уряд країни та Європейський Союз внести ПВК Вагнера до списку терористичних організацій.
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