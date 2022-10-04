Європарламент проголосував за використання в техніці Apple стандартних USB-роз'ємів як у Android
Члени Європарламенту проголосували за перехід на однаковий тип зарядних роз'ємів для всіх електронних пристроїв, у тому числі для техніки Apple
Про це повідомляє Bloomberg.
Таке рішення було прийняте з метою зменшити кількість електронних відходів, адже тепер користувачу вистачатиме одного зарядного пристрою на всю портативну техніку. Стандартним зарядним роз'ємом було обрано USB Type-C, який широко використовують системи Android та інші портативні прилади.
"Ми замінюємо цю купу зарядних пристроїв одним кабелем USB Type-C", - прокоментував рішення депутат Європарламенту Алекс Агіус Саліба.
Згідно з резолюцією, до кінця 2024 року всі мобільні телефони, планшети та портативні пристрої, що продаються в ЄС, повинні бути оснащені зарядним портом USB Type-C. Ноутбуки мають стандартизувати роз'єми до 2026 року. В Європарламенті зазначили, що в майбутньому будуть встановлені стандарти й для бездротових зарядних пристроїв.
За резолюцію проголосувало 602 депутати, 13 виступили проти й 8 утримались. Договір ще потребує кінцевої згоди від країн ЄС, закон планують підписати на початку 2023 року.
Bloomberg повідомляє, що наразі Apple розробляє нові мобільні пристрої з портом USB Type-C.
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