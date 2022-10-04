Про це повідомляє Bloomberg.

Таке рішення було прийняте з метою зменшити кількість електронних відходів, адже тепер користувачу вистачатиме одного зарядного пристрою на всю портативну техніку. Стандартним зарядним роз'ємом було обрано USB Type-C, який широко використовують системи Android та інші портативні прилади.

"Ми замінюємо цю купу зарядних пристроїв одним кабелем USB Type-C", - прокоментував рішення депутат Європарламенту Алекс Агіус Саліба.

Згідно з резолюцією, до кінця 2024 року всі мобільні телефони, планшети та портативні пристрої, що продаються в ЄС, повинні бути оснащені зарядним портом USB Type-C. Ноутбуки мають стандартизувати роз'єми до 2026 року. В Європарламенті зазначили, що в майбутньому будуть встановлені стандарти й для бездротових зарядних пристроїв.

За резолюцію проголосувало 602 депутати, 13 виступили проти й 8 утримались. Договір ще потребує кінцевої згоди від країн ЄС, закон планують підписати на початку 2023 року.

Bloomberg повідомляє, що наразі Apple розробляє нові мобільні пристрої з портом USB Type-C.

26 вересня з магазину програм Apple зникли програми з екосистеми "ВКонтакте": VK Музика, VK Кліпи та VK Месенджер.

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