Європарламент схвалив виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на власного кореспондента.

Зазначається, що відповідне оголошення було зроблено під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі перед початком процедури голосування.

"Не було зроблено жодних запитів із запереченням або додатків відповідно до правила 67-78 щодо пропозиції Ради ЄС. Таким чином позиція Ради ЄС вважається ухваленою і законодавство – прийнятим. Президент Європарламенту підпише його сьогодні по обіді", - було оголошено на засіданні.

13 грудня Головування Чехії в Раді Європейського Союзу повідомило, що посли ЄС "практично одноголосно" схвалили пакет фінансової підтримки для надання Україні 18 мільярдів євро у 2023 році.

Видання Politico зазначило, що Євросоюз пом'якшив свою позицію щодо штрафних санкцій проти Угорщини, аби та розблокувала 18 млрд євро допомоги Україні.

13 грудня усі 27 країн Євросоюзу підтримали надання Україні допомоги в розмірі 18 млрд євро у 2023 році - по 1,5 млрд євро щомісяця.

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