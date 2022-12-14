Європарламент схвалив виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги
У середу, 14 грудня, Європарламент без додаткового голосування та обговорення схвалив надання Україні €18 млрд надзвичайної макрофінансової допомоги
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на власного кореспондента.
Зазначається, що відповідне оголошення було зроблено під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі перед початком процедури голосування.
"Не було зроблено жодних запитів із запереченням або додатків відповідно до правила 67-78 щодо пропозиції Ради ЄС. Таким чином позиція Ради ЄС вважається ухваленою і законодавство – прийнятим. Президент Європарламенту підпише його сьогодні по обіді", - було оголошено на засіданні.
- 13 грудня Головування Чехії в Раді Європейського Союзу повідомило, що посли ЄС "практично одноголосно" схвалили пакет фінансової підтримки для надання Україні 18 мільярдів євро у 2023 році.
- Видання Politico зазначило, що Євросоюз пом'якшив свою позицію щодо штрафних санкцій проти Угорщини, аби та розблокувала 18 млрд євро допомоги Україні.
- 13 грудня усі 27 країн Євросоюзу підтримали надання Україні допомоги в розмірі 18 млрд євро у 2023 році - по 1,5 млрд євро щомісяця.
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