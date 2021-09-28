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“Європейська солідарність” подала скаргу до НАБУ, ДБР та Офісу генерального прокурора щодо процедури голосування “закону про олігархів"

28 вересня, 2021 вiвторок
13:42
Суспільство Євросолідарність

Народні депутати від фракції “ЄС” подали скаргу до НАБУ, ДБР та Офісу генерального прокурора щодо ламання парламентаризму в Україні під час голосування антиолігархічного закону

Про це повідомили народні депутати від Артур Герасимов, Володимир В’ятрович та Ростислав Павленко в етері Еспресо.TV.
 
“Відбулися кричущі події: кримінальний злочин, коли “зеленою” владою не просто було порушено закон, а було вчинено кримінальні дії. Це почалося ще з засідання комітету, який розглядав законопроєкт про так звану деолігархізацію, і ці порушення були продовжені й під час засідання ВР. Вони стосувалися і процедури розгляду, і того, що коїлося в залі Верховної Ради, і того, яким чином це було організовано. Якщо коротко, завдяки криміналу команди Зеленського минулого тижня парламентаризм в Україні було майже зламано”, – зауважив Герасимов.
 
Нардеп зазначив, що фракція подає заяви до Антикорупційного бюро України, до Офісу генерального прокурора, до Державного бюро розслідувань щодо вчинення кримінальних злочинів тими, хто безпосередньо керував та організовував дії виконавців під час минулого тижня в парламенті.
 
“Ми, на жаль, маємо констатувати злочини, які передбачені статтями кримінального кодексу: щодо перешкоджання діяльності народного депутата – стаття 351 ККУ, щодо перевищення своїх повноважень посадовими особами, зокрема першим віце-спікером Русланом Стефанчуком. Власне, щодо цьо ми і спрямовуємо своє подання до НАБУ, ДБР та Офісу генерального прокурора. Тому що, як раз ці дії, окрім порушень прав народного депутата, окрім грубого порушення процедури й нехтування регламентом та парламентаризмом в цілому. Адже відомо, що демократія – це процедура, а закон – обов’язкові правила поведінки, які ухвалюються парламентом за належною процедурою. І як раз те, про що говориться, що було ухвалено норми, які протирічать одна одній – це наслідок незаконних, злочинних дій, коли поспіхом було ухвалено рішення, які взаємо суперечать”, – додав Павленко

У свою чергу В’ятрович зауважив, що антиолігархічний закон Зеленського піддається критиці, мовляв, цього інструменту недостатньо для боротьби з олігархатом в Україні.
 
“Але справа набагато серйозніша. На жаль, це закон надає абсолютно поза конституційні повноваження президенту через РНБО призначати того чи іншого політика олігархом і таким чином тиснути на суспільство. Закон же має на меті дозволити президенту Зеленському опанувати 4-ту гілку влади – медіа, перерозприділити медіа ринок і взяти контроль над незалежними засобами масової інформації. Мені це нагадує те, що відбувалося в Росії на початку 2000-х років. Тому закон сам по собі небезпечний, але не менш небезпечний прецедент, за яким було ухвалено цей закон: ламання парламентських процедур, ламання регламенту ВР і що депутатів позбавили їх законного права на озвучення своїх поправок”, – повідомив народний депутат В’ятрович.

  • Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.
  • Згодом голова фракції “Голос” Ярослав Железняк та нардеп фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький повідомили, що народні депутати планують переголосувати закон про деолігархізацію через три правки, які суперечать одна одній.
  • Веніславський казав, що потрібно переголосувати одну статтю закону. Потім він заявив, що закон про олігархів передадуть на підписання.
олігархи
закон
НАБУ
ДБР
Європейська солідарність
Офіс генерального прокурора
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