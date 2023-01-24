ЄЮОФ-2023: біатлоністка Меркушина виграла спринт та здобула перше золото для України
У вівторок, 24 січня, пройшов жіночий спринт у біатлоні на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Форне-Аволтрі (Італія), у якому перемогла українка Олександра Меркушина
Про це повідомляє федерація біатлону України.
"Меркушина провела майже ідеальну гонку: потужний хід по дистанції, друга серед усіх учасниць швидкострільність. Мінімальна помилка під час стійки призвела до необхідності подолати коло штрафу, але ці зайві 150 метрів не стали ложкою дьогтю у величезній бочці меду від загального враження виступу Меркушиної у цій гонці", - йдеться у повідомленні федерації.
До трійки також потрапили француженка Люло Бюжо та чешка Ілона Плехацова.
Також у цьому спринті взяли участь ще дві українки: Тетяна Тарасюк (18-те місце) та Валерія Шейгас (23-те місце).
Зазначимо, що Меркушина виборола перше золото для збірної України на ЄЮОФ-2023.
ЄЮОФ-2023. Біатлон
Спринт, дівчата
1. Олександра Меркушина (Україна) – 19.19,1 (0+1)
2. Лола Бюжо (Франція) – +44,2 (0+0)
3. Ілона Плехацова (Чехія) – +47,3 (0+1)
18. Тетяна Тарасюк (Україна) – +2.21,3 (0+0)
23. Валерія Шейгас (Україна) – +2.34,5
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