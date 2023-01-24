Про це повідомляє федерація біатлону України.

"Меркушина провела майже ідеальну гонку: потужний хід по дистанції, друга серед усіх учасниць швидкострільність. Мінімальна помилка під час стійки призвела до необхідності подолати коло штрафу, але ці зайві 150 метрів не стали ложкою дьогтю у величезній бочці меду від загального враження виступу Меркушиної у цій гонці", - йдеться у повідомленні федерації.

До трійки також потрапили француженка Люло Бюжо та чешка Ілона Плехацова.

Також у цьому спринті взяли участь ще дві українки: Тетяна Тарасюк (18-те місце) та Валерія Шейгас (23-те місце).

Зазначимо, що Меркушина виборола перше золото для збірної України на ЄЮОФ-2023.

ЄЮОФ-2023. Біатлон

Спринт, дівчата

1. Олександра Меркушина (Україна) – 19.19,1 (0+1)

2. Лола Бюжо (Франція) – +44,2 (0+0)

3. Ілона Плехацова (Чехія) – +47,3 (0+1)

18. Тетяна Тарасюк (Україна) – +2.21,3 (0+0)

23. Валерія Шейгас (Україна) – +2.34,5

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