Фабрики-кухні, розмінування та промоція України: Зеленський зустрівся з Говардом Баффетом
Президент Володимир Зеленський обговорив із американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом допомогу Україні та підтримку за кордоном
Про це повідомляє пресслужба президента.
"Розповів про ситуацію в Україні та про відсіч російській збройній агресії на полі бою. Щодня робимо кроки, які б забезпечували стійкість українських воїнів, підтримували суспільство та бізнес. Вдячний Говарду Баффету за підтримку українського народу", - зазначив Зеленський.
Він зауважив, що вдячний Баффету за реалізацію проєкту фабрики-кухні, який є частиною реформи шкільного харчування, а також за допомогу в реалізації зернової ініціативи, підтримку розмінування, закупівлі генераторів і ліквідації наслідків обстрілів цивільної інфраструктури України.
В Офісі Президента поінформували, що під час зустрічі йшлося про розмінування, зокрема, території Херсонської області. Президент зауважив, що значна частина Херсонщини була деокупована минулої осені й потребує розмінування, адже навесні традиційно розпочинається посівна, а цей край має дуже розвинутий агропромисловий комплекс.
Своєю чергою американський бізнесмен зазначив, що, крім підтримки низки проєктів безпосередньо в Україні, він намагається розповідати про країну та український народ у США на різноманітних публічних майданчиках.
- Нагадаємо, у червні повідомлялося, що Говард Баффет пожертвував для військових України 2.7 млн доларів і приєднався до списку знаменитостей-благодійників, які допомагають Україні.
- 1 вересня він відвідав Рівненщину і попрацював там комбайнером.
- 2 березня 2023 року Баффет пожертвував $16,3 млн на центр Superhumans у Винниках, що на Львівщині.
- Напередодні Зеленський також зустрівся з британським мільярдером Бренсоном, який долучився до United24.
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