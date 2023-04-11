Про це повідомляє пресслужба президента.

"Розповів про ситуацію в Україні та про відсіч російській збройній агресії на полі бою. Щодня робимо кроки, які б забезпечували стійкість українських воїнів, підтримували суспільство та бізнес. Вдячний Говарду Баффету за підтримку українського народу", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що вдячний Баффету за реалізацію проєкту фабрики-кухні, який є частиною реформи шкільного харчування, а також за допомогу в реалізації зернової ініціативи, підтримку розмінування, закупівлі генераторів і ліквідації наслідків обстрілів цивільної інфраструктури України.

В Офісі Президента поінформували, що під час зустрічі йшлося про розмінування, зокрема, території Херсонської області. Президент зауважив, що значна частина Херсонщини була деокупована минулої осені й потребує розмінування, адже навесні традиційно розпочинається посівна, а цей край має дуже розвинутий агропромисловий комплекс.

Своєю чергою американський бізнесмен зазначив, що, крім підтримки низки проєктів безпосередньо в Україні, він намагається розповідати про країну та український народ у США на різноманітних публічних майданчиках.