"Фактично небоєздатні": військовий аналітик оцінив можливості окупантів, які втекли з Херсона
З Херсона на лівий берег Дніпра дісталися лише ті окупанти, яким вдалося прорватися з міста, проте вони не здатні виконувати бойові завдання
Таку думку висловив військовий аналітик Іван Січень у коментарі Gazeta.ua.
"Скоріше за все, ті російські частини, які втекли з Херсона, залишаться на лівому березі. Можливо, що частину кинуть на Донбас. Але зараз їх буде складно перегрупувати. В реальності, на лівий берег прорвався тільки той, хто зміг. Вони майже 10 тис. людей втратили. А ті, що залишилися – розрізнені, втомлені – не здатні до нормальних бойових дій. Росіяни кинули свою техніку. Багато техніки було знищено. Війська, які так побіжно тікають, фактично небоєздатні", – сказав Січень.
Аналітик зазначив, що наразі загарбники не мають можливостей для наступу на Миколаїв або Одесу.
"Тепер жодних можливостей наступати на Миколаїв та Одесу у росіян не буде. Форсувати Дніпро вони не зможуть. І переправи через Дніпро вони не зможуть. З політичної точки зору ще цікавіше - Путін і його влада проголосили ці території своїми, а тепер втратили. Українці там радіють, що вигнали рашистів. Це крах режиму Путіна та ідеї відновлення Російської імперії. Тому що російські пропагандисти вже починають критикувати диктатора", – сказав Січень.
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
- 12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.
- Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений Херсон та зустрівся з українськими військовими.
- 14 листопада 2022 року в деокупованому Херсоні підняли український прапор.
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