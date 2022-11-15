Таку думку висловив військовий аналітик Іван Січень у коментарі Gazeta.ua.

"Скоріше за все, ті російські частини, які втекли з Херсона, залишаться на лівому березі. Можливо, що частину кинуть на Донбас. Але зараз їх буде складно перегрупувати. В реальності, на лівий берег прорвався тільки той, хто зміг. Вони майже 10 тис. людей втратили. А ті, що залишилися – розрізнені, втомлені – не здатні до нормальних бойових дій. Росіяни кинули свою техніку. Багато техніки було знищено. Війська, які так побіжно тікають, фактично небоєздатні", – сказав Січень.

Аналітик зазначив, що наразі загарбники не мають можливостей для наступу на Миколаїв або Одесу.

"Тепер жодних можливостей наступати на Миколаїв та Одесу у росіян не буде. Форсувати Дніпро вони не зможуть. І переправи через Дніпро вони не зможуть. З політичної точки зору ще цікавіше - Путін і його влада проголосили ці території своїми, а тепер втратили. Українці там радіють, що вигнали рашистів. Це крах режиму Путіна та ідеї відновлення Російської імперії. Тому що російські пропагандисти вже починають критикувати диктатора", – сказав Січень.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

12 листопада в ОК "Південь" повідомили, що передові підрозділи ЗСУ дістались правого берега річки Дніпро на Херсонщині.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові проводять у звільнених населених пунктах Херсонської області стабілізаційні заходи, а російські окупанти зводять на лівому березі Дніпра оборонні споруди.

Президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений Херсон та зустрівся з українськими військовими.

14 листопада 2022 року в деокупованому Херсоні підняли український прапор.

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