ФБР вийшло на другого завербованого агента в розслідуванні витоку секретних матеріалів з Пентагону, - Наливайченко
Валентин Наливайченко, народний депутат України, колишній голова СБУ, зазначив, що ФБР має вже в розробці одного з вербувальників агентів серед американського військового технічного персоналу
Про це він розповів в етері Еспресо.
Ексголова СБУ дав коментар щодо інформаційного витоку з Пентагону.
"За моєю оцінкою, це було намагання російських спецслужб через вербування агентів серед американського військового технічного персоналу отримати доступ до мережі обміну документами, даними, довідками міністерства оборони США. Одного з таких агентів ФБР затримало. А на другого агента у США, я так розумію, що це жінка, ФБРівці вже вийшли. Ця пані вела один з телеграм-каналів, куди розміщалися можливі папки та файли, які були зняті з технічної мережі обміну інформації Пентагону", - зазначив Валентин Наливайченко.
Наливайченко додав, що затриманий Джек Тейшейра прослужив на одному з об'єктів Нацгвардії США у досить віддаленому штаті Массачусетс.
"Але найголовніше - одна з серйозних версій ФБР, що цих людей, які є американськими діючими або колишніми військовими, вербували російські спецслужби. Один з таких вербувальників під підозрою, це літній чоловік, який вже є в розробці. На мою думку, найближчим часом ми дізнаємося більше інформації. ФБР затримало саме технічного співробітника Тейшейру для того, щоб далі встановлювати тих, хто вербував, та тих, хто давав завдання, також наскільки довго така діяльність ним здійснювалася, а можливо й інші були причетні до зняття інформації з каналів зв'язку технічної системи Пентагону", - пояснив ексголова СБУ.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
- 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом злитих секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord. CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
- 14 квітня підозрюваному у розкритті секретних документів Пентагону військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі офіційно висунули звинувачення.
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