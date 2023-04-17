Про це він розповів в етері Еспресо.

Ексголова СБУ дав коментар щодо інформаційного витоку з Пентагону.

"За моєю оцінкою, це було намагання російських спецслужб через вербування агентів серед американського військового технічного персоналу отримати доступ до мережі обміну документами, даними, довідками міністерства оборони США. Одного з таких агентів ФБР затримало. А на другого агента у США, я так розумію, що це жінка, ФБРівці вже вийшли. Ця пані вела один з телеграм-каналів, куди розміщалися можливі папки та файли, які були зняті з технічної мережі обміну інформації Пентагону", - зазначив Валентин Наливайченко.

Наливайченко додав, що затриманий Джек Тейшейра прослужив на одному з об'єктів Нацгвардії США у досить віддаленому штаті Массачусетс.

"Але найголовніше - одна з серйозних версій ФБР, що цих людей, які є американськими діючими або колишніми військовими, вербували російські спецслужби. Один з таких вербувальників під підозрою, це літній чоловік, який вже є в розробці. На мою думку, найближчим часом ми дізнаємося більше інформації. ФБР затримало саме технічного співробітника Тейшейру для того, щоб далі встановлювати тих, хто вербував, та тих, хто давав завдання, також наскільки довго така діяльність ним здійснювалася, а можливо й інші були причетні до зняття інформації з каналів зв'язку технічної системи Пентагону", - пояснив ексголова СБУ.