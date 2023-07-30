Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у telegram.

"Діти - одна з найвразливіших категорій населення на ТОТ, на яких ворог намагається вплинути. 250 дітей ворог вкрав з тимчасово окупованої території і начебто знайшов їм нові сім’ї в ерефії. Цих дітей буде надскладно повернути після деокупації", - сказав Федоров.

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Окрім цього, за його словами, понад тисячу маленьких мешканців ворог вивіз у табори начебто на оздоровлення. Але ж цей "відпочинок" – не про оздоровлення, а про пропаганду.

"Освіта" в окупації – це система знищення української ідентичності та мілітаризації молоді", - впевнений міський голова Мелітополя.