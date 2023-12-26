Фейкові СМС про посилки: поліція попередила про нову шахрайську схему

Про це повідомляє Національна поліція України.

Такі сповіщення містять фішингові посилання на ресурси, підконтрольні шахраям. Мета цієї розсилки - збір платіжних даних користувачів, щоб привласнити їхні заощадження.

"Аферисти переконують жертву перейти за посиланням на підконтрольний їм ресурс та ввести дані своєї банківської картки (ім’я власника, номер, CVV-код та термін дії). У подальшому зловмисники купують різноманітні товари онлайн, використовуючи для розрахунку незаконно отримані дані громадян", - ідеться в повідомленні.

Кіберполіція закликає українців дотримуватися таких порад, аби не втратити свої кошти:

не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;

отримувати дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або в застосунку;

перевіряти правильність URL-адреси сайту перед тим, як вводити конфіденційні дані, адже навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

створити окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказувати лише необхідну для сплати суму;

сплачувати товар після його отримання, щоб мінімізувати ризики втрати коштів;

не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у СМС-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.

У разі розголошення платіжної інформації поліція радить негайно звернутися до банку та заблокувати карту.