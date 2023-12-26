Фейкові СМС про посилки: поліція попередила про нову шахрайську схему
Зловмисники впроваджують нову схему кібершахрайства - надсилають фейкові СМС-повідомлення про надходження посилок від імені відомого українського поштового сервісу
Про це повідомляє Національна поліція України.
Такі сповіщення містять фішингові посилання на ресурси, підконтрольні шахраям. Мета цієї розсилки - збір платіжних даних користувачів, щоб привласнити їхні заощадження.
"Аферисти переконують жертву перейти за посиланням на підконтрольний їм ресурс та ввести дані своєї банківської картки (ім’я власника, номер, CVV-код та термін дії). У подальшому зловмисники купують різноманітні товари онлайн, використовуючи для розрахунку незаконно отримані дані громадян", - ідеться в повідомленні.
Кіберполіція закликає українців дотримуватися таких порад, аби не втратити свої кошти:
- не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;
- отримувати дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або в застосунку;
- перевіряти правильність URL-адреси сайту перед тим, як вводити конфіденційні дані, адже навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
- створити окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказувати лише необхідну для сплати суму;
- сплачувати товар після його отримання, щоб мінімізувати ризики втрати коштів;
- не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у СМС-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.
У разі розголошення платіжної інформації поліція радить негайно звернутися до банку та заблокувати карту.
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