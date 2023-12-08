Гроші за "лайки": кіберполіція попередила про новий вид онлайн-шахрайства

Про це повідомила пресслужба кіберполіції.

Аферисти здійснюють розсилку в популярних месенджерах і просять користувачів перейти за посиланнями. За "лайки" під відео в Tik Tok зловмисники пропонують від 100 до 500 гривень винагороди. У такий спосіб вони збирають персональні дані, зокрема інформацію про банківську картку.

Надалі аферисти пропонують приєднатися до так званої робочої групи з можливістю значно більшого заробітку.

"Громадянин отримує завдання оплатити придбання товарів чи послуг, визначених адміністратором групи. Для першого разу це відносно невелика сума. Є навіть шанс отримати виплату на картку після першого разу – так шахраї ще більше втираються в довіру", - розповіли в кіберполіції.

Далі зловмисники пропонують придбати товар, якого не існує, за значно вищою ціною. При цьому надають фішингові посилання на шахрайські онлайн-магазини, де треба ввести конфіденційну платіжну інформацію.

"У такий спосіб зловмисники отримують доступ до рахунків жертв та привласнюють їхні заощадження", - пояснили в кіберполіції.

Аби не стати жертвою шахраїв, кіберполіція рекомендує надавати перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням і не довіряти незнайомцям, які пропонують "легкі" гроші.

Також не варто здійснювати переказів коштів на невідомі рахунки, повідомляти конфіденційні дані (наприклад, номери карток) стороннім людям і не вводити їх на підозрілих сайтах.

Окрім того, не варто переходити за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс.

"Уважно переглядайте URL-адресу потрібного сайту - будь-яка неточність може свідчити, що ви опинилися на фішинговому ресурсі", - наголосили в кіберполіції.

Якщо ж інформацію про банківську карту розголошено, потрібно негайно звернутися до банку та заблокувати картку.