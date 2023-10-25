Фільм "Довбуш" показали у військових частинах Нацгвардії та ЗСУ на Київщині та Львівщині

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Зазначається, що на всіх показах був присутній режисер фільму Олесь Санін, він спілкувався з воїнами, дякував їм за захист, а також розповідав історію створення стрічки.

"Я щоразу шукаю можливість поїхати з фільмом до військових: на передову, в місця дислокації, в навчальний центр і у госпіталь. Я їду і вкотре дивлюся разом із ними власний фільм, бо бачу, як у воїнів після перегляду зароджується знову промінь життя, промінь надії. І все це надає сенс і моїй роботі. Військові хочуть чути слова і бачити вчинки про те, що вони не дарма кладуть у цій війні своє здоров’я, свою кров і життя. Що цей їхній щоденний похід до смерті не дарма", - сказав Санін.

Вказується, що перед показом фільму Олеся Саніна військовослужбовцям також показували короткометражну документальну стрічку проєкту "Культура vs війна" про оператора кінокартини "Довбуш" — Сергія Михальчука, що з перших днів повномасштабного вторгнення РФ служить у лавах ЗСУ.

За трохи більше ніж місяць прокату історичного екшена режисера Олеся Саніна "Довбуш" касові збори склали 55 млн грн.

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