Фільм "Довбуш" показали у військових частинах Нацгвардії та ЗСУ на Київщині та Львівщині
У межах Національного туру "Кіно заради Перемоги!" відбулося 4 покази фільму "Довбуш" у військових частинах Нацгвардії та ЗСУ у Київській та Львівській областях
Про це повідомила пресслужба Держкіно.
Зазначається, що на всіх показах був присутній режисер фільму Олесь Санін, він спілкувався з воїнами, дякував їм за захист, а також розповідав історію створення стрічки.
"Я щоразу шукаю можливість поїхати з фільмом до військових: на передову, в місця дислокації, в навчальний центр і у госпіталь. Я їду і вкотре дивлюся разом із ними власний фільм, бо бачу, як у воїнів після перегляду зароджується знову промінь життя, промінь надії. І все це надає сенс і моїй роботі. Військові хочуть чути слова і бачити вчинки про те, що вони не дарма кладуть у цій війні своє здоров’я, свою кров і життя. Що цей їхній щоденний похід до смерті не дарма", - сказав Санін.
Вказується, що перед показом фільму Олеся Саніна військовослужбовцям також показували короткометражну документальну стрічку проєкту "Культура vs війна" про оператора кінокартини "Довбуш" — Сергія Михальчука, що з перших днів повномасштабного вторгнення РФ служить у лавах ЗСУ.
- За трохи більше ніж місяць прокату історичного екшена режисера Олеся Саніна "Довбуш" касові збори склали 55 млн грн.
Читайте також: Одяг, актори, історична основа: цікаві факти, які ви не знали про фільм "Довбуш"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе