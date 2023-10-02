Фільм "Довбуш" понад місяць збирає повні зали: продано понад 390 тис. квитків
За понад місяць прокату історичного екшну режисера Олеся Саніна касові збори склали 55 мільйонів гривень. Стрічка з'явилася на екранах 24 серпня
Про це інформує FILM.UA Group.
"Завдяки вашій надпотужній підтримці фільм вже понад місяць збирає повні зали й продовжує завойовувати увагу ще більшої кількості глядачів", - йдеться в матеріалі.
За шість вікендів прокату стрічки було продано 390 795 квитків, а касові збори склали 55 158 183 грн.
Станом на 2 жовтня покази фільму "Довбуш" тривають у кіно й досі.
Що відомо про фільм "Довбуш"
Цей історичний пригодницький фільм українського режисера Олеся Саніна називають одним із найдорожчих в історії українського кіно. Велика епічна історія про великого епічного героя насправді є не буквальною ілюстрацією біографії найвідомішого із карпатських опришків, а пошуком відповідей на запитання, які були цікавими у цій темі саме режисеру Олесю Саніну і які є значно ширшими, ніж висвітлення долі окремої людини. Приміром, коли ім'я героя починає означати щось значно більше, ніж він сам. Отож стрічка не лише про історичного героя Олексу Довбуша, а й про українців як таких.
"Олекса Довбуш боровся за свою землю, людей та любов, - йдеться в пресреліз до фільму. - Саме любов є рушієм до дій та відображенням справжніх людських цінностей. Олекса Довбуш не прагнув слави на відміну від брата Івана, що жив законами розбійника. Олекса ж прагне вільного життя на своїй землі з коханою Марічкою. Саме ці цінності відстоюють українці та сьогодні".
У головних ролях: Сергій Стрельников, Олексій Гнатковський, Дар’я Плахтій, Матеуш Косьцюкевіч, Агата Бузек, Петро Жирун, Павло Жирун, Олександр Мавріц, Дмитро Вівчарюк.
Зйомки розпочалися у 2018 році, а у липні 2021 повідомлялося, на Франківщині завершували фільмування "Довбуша".
Значну частину стрічки зняли в Карпатах. Цікаво, що герої стрічки говорять не літературною українською мовою, а наближеною до звучання в українських Карпатах.
6 грудня 2021 року з’явився перший трейлер найдорожчого українського фільму "Довбуш".
20 серпня цьогоріч в Івано-Франківську стартувала серія допрем’єрних показів українського повнометражного фільму "Довбуш". Частину коштів з квитків передадуть ЗСУ. Наступного дня у Львові біля Оперного театру відбувся перформанс з нагоди допрем’єрного показу українського фільму "Довбуш".
Колишні футболісти збірної України Артем Мілевський та Артем Федецький заявили, що отримали епізодичні ролі у фільмі Довбуш українського режисера Олеся Саніна.
Фільм "Довбуш" з бюджетом у 120 млн грн вийшов у кінопрокат 24 серпня 2023 року. Над зніманням працювала команда з 3000 людей, для стрічки пошили понад 1000 костюмів. У наймасштабніших сценах брали участь 500 людей, а одночасно в кадрі перебували по 50 каскадерів. Творці фільму їздили в експедиції, вивчали ремесла і техніки бою XVIІІ століття.
Для фільмування побудували або відновили понад 20 локацій, зокрема, збудували з нуля фортецю під Києвом.
З 24 по 27 серпня український історичний екшн "Довбуш" режисера Олеся Саніна зібрав 8,7 млн грн у прокаті. Касові збори включають також допрем'єрні покази в турі команди фільму Україною, що почалися 19 серпня.
Станом на 19 вересня український історичний екшн "Довбуш" режисера Олеся Саніна став найкасовішим ігровим фільмом року. Його продовжують транслювати у кінотеатрах.
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