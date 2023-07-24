Про це інформує BBC News.

Дистриб'ютор стрічки Warner Bros повідомив, що в перші вихідні було зароблено $155 млн. Водночас новий фільм Oppenheimer, який також дебютував у п’ятницю, зібрав $93,7 млн у США.

У Великій Британії обидва фільми допомогли мережі кінотеатрів досягти найвищого рівня за чотири роки.

"Vue, який має 91 кінотеатр по всій Британії та Ірландії, заявив, що побачив свої найбільші вихідні за чотири роки та другий за величиною вихідний в історії за кількістю приймання, а "Барбі" режисера Ґрети Ґервіґ на шляху до того, щоб стати найбільшим фільмом 2023 року, випередивши Super Mario Bros", - йдеться в заяві.

Два фільми привабили понад півмільйона глядачів Vue.

Барбі з Марго Роббі та Райаном Ґослінгом у головних ролях зробила найбільший старт 2023 року, перевершивши продажі квитків на перші вихідні Super Mario Bros. Дебют Барбі по всьому світу приніс 337 мільйонів доларів (293 мільйони фунтів стерлінгів).

Що відомо про фільм "Барбі"

"Барбі" - це романтична комедія, заснована на культовій іграшці від Mattel. За сюжетом Барбі й Кен прагнуть залишити ляльковий світ, аби опинитися в "реальному житті" та знайти свою індивідуальність.

Фільм зрежисований Ґретою Ґервіґ ("Маленькі жінки", "Леді Бьорд"), у "Барбі" зіграли номінанти на "Оскар" Марго Роббі ("Секс-бомба", "Я, Тоня") і Раяном Ґослінгом ("Ла-Ла Ленд", "Половина Нельсона") у головних ролях Барбі й Кена. Але у фільмі буде кілька Кенів і Барбі, які представлятимуть різні професії, хобі та стилі життя. Серед інших акторів, які знялися у фільмі, є Дуа Ліпа, Ісса Рей, Емеральд Феннел, Майкл Сера, Вілл Феррелл та Гелен Міррен.

5 квітня Warner Bros. Pictures опублікувала другий тизер-трейлер фільму "Барбі".

У міжнародний прокат стрічка вийшла 19 липня 2023 року, прем'єра в Україні доступна була вже на наступний день.

У В'єтнамі через сцену з картою, на якій зображено спірні території в Південнокитайському морі, заборонили американський фільм "Барбі", що має вийти в прокат 21 липня.

У пакистанській провінції Пенджаб відклали прем'єру "Барбі" через перевірку на "неприйнятний контент", що може порушувати соціальні, культурні та релігійні цінності країни.