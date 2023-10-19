Фільм з українською копродукцією "Фотофобія", який висунули на "Оскар", придбала компанія Filmotor

Про це пише Variety.

Зазначається, що стрічка була відзнята завдяки словацьким режисерам Івану Остроховському та Павлу Пекарчику.

Фільм є спільним виробництвом компаній Punkchart Films і Cinémotif Films, з спільною участю Словацького радіо і телебачення, Arthouse Traffic, Чеського телебачення і Partizanfilm, за підтримки Словацького фонду аудіовізуальних творів, Чеського фонду кінематографії та Міністерства культури Словацької Республіки.

Генеральна директорка Filmotor Міхаела Чайкова сказала, що вона "дуже рада вітати цей виразний словацький фільм" у своїй компанії.

"Фільм пропонує нам унікальний погляд на війну в Україні. У стрічці неповторно зображено події з харківського метро, ​​а саме через історію кохання, дружби у найважчих людських умовах війни. "Фотофобія" абсолютно унікальна тим, що стирає межі між документальним і художнім кіно. Я твердо вірю, що завдяки Венеціанській премії ми зможемо забезпечити найбільш плідний прокат фільму на фестивалях і в кінотеатрах по всьому світу", - сказала Чайкова.

У повідомленні зазначають, що компанія Filmotor придбала стрічку для того, щоб показати її всьому світу.