Фільм з українською копродукцією "Фотофобія", який висунули на "Оскар", придбала компанія Filmotor
Фільм спільного виробництва Словаччини, Чехії та України "Фотофобія" про війну в Україні, який став кандидатом від Словаччини на премію "Оскар", придбало празьке агенство Filmotor
Про це пише Variety.
Зазначається, що стрічка була відзнята завдяки словацьким режисерам Івану Остроховському та Павлу Пекарчику.
Фільм є спільним виробництвом компаній Punkchart Films і Cinémotif Films, з спільною участю Словацького радіо і телебачення, Arthouse Traffic, Чеського телебачення і Partizanfilm, за підтримки Словацького фонду аудіовізуальних творів, Чеського фонду кінематографії та Міністерства культури Словацької Республіки.
Генеральна директорка Filmotor Міхаела Чайкова сказала, що вона "дуже рада вітати цей виразний словацький фільм" у своїй компанії.
"Фільм пропонує нам унікальний погляд на війну в Україні. У стрічці неповторно зображено події з харківського метро, а саме через історію кохання, дружби у найважчих людських умовах війни. "Фотофобія" абсолютно унікальна тим, що стирає межі між документальним і художнім кіно. Я твердо вірю, що завдяки Венеціанській премії ми зможемо забезпечити найбільш плідний прокат фільму на фестивалях і в кінотеатрах по всьому світу", - сказала Чайкова.
У повідомленні зазначають, що компанія Filmotor придбала стрічку для того, щоб показати її всьому світу.
- Нагадаємо, що нещодавно режисери "Фотофобії" отримали нагороду за найкращий повнометражний документальний фільм на 39-го Варшавському міжнародному кінофестивалі.
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