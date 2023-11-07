Фінляндія арештувала нерухомість росіянина, пов’язаного з ВПК РФ

Як передає YLE.

Конфіскацію здійснили у вересні з ініціативи фінського міністерства закордонних справ. Згідно з рішенням судового пристава були конфісковані дві суміжні ділянки з нерухомістю неподалік від містечка Лонгвік. Вартість об'єктів становить понад 2,5 млн євро.

ЄС включив 68-річного підприємця і науковця Бориса Альошина до списку санкцій улітку через повномасштабну російську агресію проти України. Альошин працює у багатьох компаніях, пов'язаних із російською військовою промисловістю.

Зокрема, він є науковим і технологічним радником генерального директора компанії державної Об'єднаної авіабудівної корпорації / United Aircraft Corporation (ОАК/UAC). Дочірні підприємства цього концерну випускають винищувачі МіГ та Су. Борис Альошин також очолює раду директорів компанії "Кронштадт", яка виробляє безпілотні військові дрони "Оріон".