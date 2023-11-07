Фінляндія арештувала нерухомість росіянина, пов’язаного з ВПК РФ
Судові пристави Фінляндії конфіскували земельні ділянки з нерухомістю Бориса Альошина, який обіймає відповідальні посади в компаніях, що виробляють винищувачі МіГ, Су і дрони "Оріон"
Як передає YLE.
Конфіскацію здійснили у вересні з ініціативи фінського міністерства закордонних справ. Згідно з рішенням судового пристава були конфісковані дві суміжні ділянки з нерухомістю неподалік від містечка Лонгвік. Вартість об'єктів становить понад 2,5 млн євро.
ЄС включив 68-річного підприємця і науковця Бориса Альошина до списку санкцій улітку через повномасштабну російську агресію проти України. Альошин працює у багатьох компаніях, пов'язаних із російською військовою промисловістю.
Зокрема, він є науковим і технологічним радником генерального директора компанії державної Об'єднаної авіабудівної корпорації / United Aircraft Corporation (ОАК/UAC). Дочірні підприємства цього концерну випускають винищувачі МіГ та Су. Борис Альошин також очолює раду директорів компанії "Кронштадт", яка виробляє безпілотні військові дрони "Оріон".
- Нагадаємо, Росія розірвала угоду з Фінляндією про сприяння прикордонному співробітництву.
- Також президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що готовий поговорити з очільником Росії Володимиром Путіним, якщо це сприятиме миру в Україні: проте наразі він не бачить передумов для цього.
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