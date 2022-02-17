Фінляндія виділить €4 млн допомоги Україні
Влада Фінляндії ухвалила рішення про надання Україні додаткової допомоги в розмірі €4 млн
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Фінляндії, передає Yle.
"Сума траншу становить €4 млн, з яких €3 млн призначені для співробітництва в галузі розвитку і 1 млн євро - для гуманітарної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, Фінляндія щорічно надає велику підтримку Україні в рамках співробітництва у галузі розвитку, громадського кризового управління, гуманітарної допомоги та різних організацій. Загальний обсяг допомоги Фінляндії Україні з 2014 року становить близько €10 млн на рік.
- Нагадаємо, що 16 лютого Європейський парламент проголосував за рішення виділити Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги.
- МЗС Естонії виділить Україні на гуманітарну допомогу €351 700 з метою підтримати людей, які живуть поблизу східного кордону України, та допомогти країні підготуватися до можливої міграційної кризи.
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