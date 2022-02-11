Естонія надасть Україні понад €350 тис. гумдопомоги

Про це повідомляє ERR.



За словами міністра закордонних справ Естонії Еви-Марії Лійметс, вісім років збройного конфлікту на Сході України посилили гуманітарну кризу і вона потребує постійної міжнародної уваги та підтримки.



"Конфлікт вплинув на життя майже п'яти мільйонів людей, з яких понад три мільйони потребують гуманітарної допомоги. Для багатьох мешканців проблемою є недостатнє надання медичної допомоги та комунальних послуг, таких як електрика, вода та опалення. Ці проблеми погіршуються в нинішній складній ситуації з безпекою, тому ми вирішили підтримати Україну додатковою гуманітарною допомогою, щоб допомогти полегшити страждання жителів населених пунктів поблизу кордону" , – сказала Лійметс.

Нагадаємо, що в Україну надійшла третина переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin Естонії.

ЗСУ отримали від Естонії мобільний госпіталь Role 2, призначений для використання у польових умовах.

Міністерка соцзахисту Естонії Сігне Рійсало заявила, що в разі ескалації агресії РФ країна може розмістити в себе 2 тис. біженців з України.