Естонія надасть Україні понад €350 тис. гумдопомоги
МЗС Естонії виділить Україні на гуманітарну допомогу €351 700 з метою підтримати людей, які живуть поблизу східного кордону України, та допомогти країні підготуватися до можливої міграційної кризи
Про це повідомляє ERR.
За словами міністра закордонних справ Естонії Еви-Марії Лійметс, вісім років збройного конфлікту на Сході України посилили гуманітарну кризу і вона потребує постійної міжнародної уваги та підтримки.
"Конфлікт вплинув на життя майже п'яти мільйонів людей, з яких понад три мільйони потребують гуманітарної допомоги. Для багатьох мешканців проблемою є недостатнє надання медичної допомоги та комунальних послуг, таких як електрика, вода та опалення. Ці проблеми погіршуються в нинішній складній ситуації з безпекою, тому ми вирішили підтримати Україну додатковою гуманітарною допомогою, щоб допомогти полегшити страждання жителів населених пунктів поблизу кордону" , – сказала Лійметс.
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