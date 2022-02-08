Естонія передала ЗСУ мобільний польовий шпиталь

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.



"Ми високо цінуємо ту допомогу, яку нам надає Німеччина та Естонія у лікуванні наших поранених та у військовій медицині. Водночас ми хотіли б, щоб поранених було менше, а тому сподіваємось, що разом із цією допомогою буде розблоковано закупівлю зброї для України в Агентства НАТО з підтримки та постачання", - заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає пресцентр Міністерства оборони.



Шпиталь вироблено в Естонії. Він призначений для прискореного розгортання та використання у польових умовах, забезпечує надання медичної допомоги на рівні бригади.







На розгортання та згортання усіх модулів шпиталю потрібно 20 хвилин. Вони можуть використовуватися по одному, а також для обладнання польового госпіталю.

Нагадаємо, Польща передасть Україні легкі 60-мм міномети та ручні 40-мм гранатомети.

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Канада відправила до України літак з військовою допомогою та інструкторами.