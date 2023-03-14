Фінляндія розглядає можливість передачі Україні винищувачів Hornet

Про це заявила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, цитує Yle.

Вона зазначила, що зараз Фінляндія очікує на прибуття нових винищувачів F-35. Тож коли старі винищувачі Hornet будуть зняті з експлуатації в країні, можна буде обговорити їхнє подальше використання, але не на шкоду обороноздатності країни.

"Чим ми зможемо допомогти [Україні]? Питання буде вирішуватися через співпрацю з усіма сторонами, які займаються зовнішньою та безпековою політикою", - наголосила Марін.

Прем'єрка додала, що Фінляндії необхідно обговорити можливість передачі старих винищувачів Україні. Вона наголосила, що це питання потребує обговорення зараз, оскільки Україна потребує важчого озброєння для захисту від Росії.

"Зрозуміло, що Україні потрібна ще важча техніка. І добре, що ми змогли домовитися з країнами-партнерами про відправлення танків, і так, наступне велике питання - це винищувачі та протиповітряна оборона", - сказала Марін.

Своєю чергою президент Фінляндії Саулі Нііністо повідомив, що в суботу обговорив з прем'єркою проблему винищувачів Hornet. Він зазначив, що Фінляндія зосередилася на нагальних потребах і запитах України і відповіла на них 13-м пакетом допомоги на оборонне обладнання. Проте він також наголосив на важливості підтримання оборонздатності власної країни.

"Стосовно Hornet, то визначальним фактором є потреби нашої власної оборони. Що трапиться із цими літаками після їх зняття з озброєння - це вже зовсім інша розмова", - сказав Нііністо.