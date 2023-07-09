Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що у наступний четвер у Гельсінкі Байден зустрінеться з лідерами п'яти скандинавських країн. Тому влада Фінляндії здійснюватиме перевірку документів, що засвідчують особу, на державному кордоні.

Додається, що цей захід діятиме з 8 по 15 липня та застосовуватиметься на окремих прикордонних пунктах для повітряного та водного сполучення, а також на сухопутних кордонах Фінляндії зі Швецією та Норвегією.

Запровадження прикордонного контролю не вплине на рух прогулянкових суден.

"Тимчасове запровадження прикордонного контролю на внутрішніх кордонах не впливає на право на свободу пересування, закладене в Конституції Фінляндії", — йдеться у повідомленні прикордонної служби Фінляндії.

Згідно з Конституцією, громадянам Фінляндії не можна відмовити у в'їзді в країну. Однак вони повинні надати документ, що посвідчує особу, наприклад, посвідчення особи або паспорт.

Окрім того, усі особи мають право залишити країну, якщо вони не підпадають під заборону на в’їзд або їхні права на в’їзд не були обмежені згідно з законом.

Регулярний режим руху через кордон Фінляндії відновиться після скасування тимчасових заходів, що триватимуть до 15 липня.

Внутрішні кордони – це кордони між 27 країнами Шенгенської угоди. До неї входять усі країни ЄС, окрім Ірландії, а також Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн.